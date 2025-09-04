La garanzia Peugeot Care ora viene offerta gratuitamente anche in Italia

Che Peugeot stesse cominciando a proporre una garanzia di lunga durata ai propri clienti, non è una novità. Già all’inizio dell’anno scorso il Costruttore del Leone risultava essere il primo costruttore europeo in grado di offrire una garanzia fino a 8 anni o in accordo con un chilometraggio di 160.000 chilometri, perlomeno per ciò che riguarda i modelli del suo listino alimentati da propulsori elettrici.

Veniva messo in pratica così un programma in grado di dimostrare la fiducia del costruttore in termini di qualità e affidabilità dei suoi modelli completamente elettrici, accanto alla prerogativa di incoraggiare i clienti Peugeot a guardare con maggiore interesse a modelli capaci di garantire un maggiore grado di sostenibilità.

Sull’onda di un crescente impegno del marchio nel progettare e sviluppare nuovi modelli e tecnologie capaci di durare nel tempo, il Costruttore del Leone vuole ora ampliare la propria garanzia in modo da offrire sicurezza e tranquillità maggiori alla guida. In questo senso la garanzia Peugeot Care è stata estesa a ogni motorizzazione in gamma, comprese quindi le varianti ibride ed endotermiche oltre alle elettriche già beneficiavano del piano di garanzia descritto.

Quella proposta da Peugeot rappresenta una copertura decisamente unica sul mercato

Peugeot permetterà quindi di avere a disposizione la garanzia Peugeot Care a partire già da questo mese di settembre 2025, anche da noi in Italia dove sarà offerta in forma gratuita per tutti i clienti del costruttore francese ovvero per chiunque stipulerà un nuovo contratto di acquisto di una nuova Peugeot. La possibilità di beneficiare della garanzia in forma gratuita rimarrà in essere fino al 30 settembre.

Peugeot Care

Le condizioni offerte dalla garanzia risultano particolarmente interessanti. Vengono infatti coperti i principali componenti elettrici e meccanici, fino ad un massimo di 8 anni o di 160.000 chilometri percorsi. La garanzia Peugeot Care si attiva in automatico per un anno, per i modelli alimentati da propulsori endotermici e ibridi, dopo ogni intervento di manutenzione effettuato presso la rete a marchio Peugeot ovvero per due anni nel caso delle elettriche con pari chilometraggio massimo e per non più di 8 anni di vita dei modelli a disposizione. Allo stesso tempo la garanzia Peugeot Care si può trasferire a un nuovo proprietario, fornendo valore in più in caso di vendita del modello nel mercato dell’usato.