Nuova Peugeot 308 e 308 SW: prime immagini ufficiali, specifiche e motori del restyling

La nuova Peugeot 308 è stata svelata. La vettura porta il piacere di guida a un nuovo livello: con un nuovo design accattivante, caratteristiche dinamiche uniche, una scelta di motori per soddisfare il maggior numero possibile di desideri dei clienti – tra cui una E-308 ancora più efficiente – e una nuova gamma di servizi per rendere l’esperienza di guida ancora più piacevole. Peugeot 308 e 308 SW sono offerte con quattro opzioni di motore – elettrico, ibrido plug-in, 48V Hybrid e diesel – e cinque livelli di allestimento: Style, Allure, GT, GT Exclusive e Business, quest’ultima dalla primavera del 2026.

La nuova Peugeot 308 porta il piacere di guida a un nuovo livello

La nuova Peugeot 308 e 308 SW sono state progettate in Francia e saranno prodotte nello stabilimento di Mulhouse. Sono il frutto dell’eccellenza francese. Le Peugeot 308 e 308 SW beneficiano di una garanzia fino a 8 anni o 160.000 km (a seconda di quale evento si verifichi per primo dopo la data di consegna del nuovo veicolo ) , soggetta ai termini e alle condizioni del programma Peugeot Care.

La Peugeot 308 sarà disponibile per l’ordine in versione berlina e station wagon a partire dall’autunno 2025. Al loro debutto, le 308 e 308 SW hanno lasciato un’impressione duratura con il loro design audace ed elegante. Sono state anche le prime vetture della gamma a presentare il nuovo logo PEUGEOT. Sulle nuove 308 e 308 SW, il logo (emblema) è ora illuminato.

Sottolinea efficacemente il carisma unico delle 308 e 308 SW. Il logo Peugeot, illuminato per la prima volta sulla GT e sui modelli successivi , è al centro dell’attenzione nel frontale ridisegnato. Il sensore di distanza è posizionato discretamente dietro il logo, quindi non è visibile all’osservatore, garantendo comunque un elevato livello di sicurezza.

Sopra il logo, una serie di linee luminose evidenzia elegantemente la griglia e prolunga l’illuminazione della nuova Peugeot 308 verso i nuovi fari, sottolineando la robustezza della vettura. La silhouette distintiva della nuova 308 è sottolineata dal grembialatura anteriore rinforzata, che si estende dall’inizio dei parafanghi fino alla fine del frontale e si estende dai fari. Il design trapezoidale della parte inferiore del nuovo paraurti ancora saldamente la nuova Peugeot 308 alla strada, completato dalle prese d’aria su entrambe le estremità.

Design ed efficienza: le prese d’aria alle estremità del nuovo paraurti indirizzano il flusso d’aria verso i passaruota, rendendo le nuove 308 e 308 SW tra i modelli più aerodinamici del loro segmento. Questa ottimizzazione contribuisce a ridurre i consumi e, con i motori ibridi plug-in ed elettrici, ad aumentare l’autonomia.

La nuova griglia è verniciata in tinta con la carrozzeria e si integra perfettamente nella carrozzeria, in linea con lo stile degli attuali modelli della casa del leone. Sulla nuova Peugeot 308, gli elementi della griglia sono più distanziati al centro per ottimizzare il flusso d’aria e diventano più densi verso i lati, migliorandone la presenza visiva. Nell’allestimento GT, è dotata di serie di un frontale illuminato, che ne sottolinea ulteriormente il carattere distintivo.

La nuova Peugeot 308 presenta una firma luminosa unica con tre sottili “artigli” a LED vicino ai fari, che sottolineano l’espressività del veicolo. Questa firma distintiva, che funge anche da luci diurne e indicatori di direzione (con indicatori di direzione sequenziali sugli allestimenti GT e GT EXCLUSIVE ), incarna idealmente l’identità del marchio.

I gruppi ottici anteriori, integrati nel paraurti, adottano tecnologia Full-LED sugli allestimenti STYLE e ALLURE e Matrix-LED per GT e GT EXCLUSIVE, mentre la firma luminosa posteriore mantiene i tre artigli caratteristici. Gli esterni sono completati da nuovi cerchi diamantati fino a 18” e da inedite colorazioni come Blu Lagoa per la 308 e Blu Ingaro per la SW.

Gli interni esprimono qualità e tecnologia grazie al Peugeot i-Cockpit, con head-up display, volante compatto e touchscreen centrale da 10”. Sono presenti cinque i-Toggle personalizzabili, illuminazione ambientale a otto colori e materiali premium come alluminio e Alcantara. La versione SW aggiunge praticità con sedili posteriori frazionabili 40/20/40 e piano di carico regolabile fino a 1.487 litri, con portellone elettrico nelle varianti ibride.

Sul fronte delle motorizzazioni, la gamma include la Peugeot E-308, che offre fino a 450 km di autonomia WLTP grazie alla batteria da 58,4 kWh e al motore da 115 kW (156 CV) con 270 Nm di coppia. Il sistema di frenata rigenerativa regolabile in tre livelli ottimizza l’efficienza, mentre la ricarica rapida consente di passare dal 20 all’80% in circa 32 minuti a 100 kW.

La nuova 308 punta su piacere di guida, comfort e tecnologia, confermandosi tra le proposte più complete del segmento C, disponibile in versione termica, ibrida plug-in ed elettrica per rispondere alle esigenze della mobilità moderna.

La nuova Peugeot 308 Plug-In Hybrid 195 combina un motore elettrico da 92 kW (125 CV) con un propulsore a benzina turbo da 1,6 litri a quattro cilindri da 110 kW (150 CV), per una potenza complessiva di 195 CV (143 kW). Il cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti assicura passaggi fluidi e rapidi. La batteria da 17,2 kWh garantisce fino a 85 km di autonomia elettrica WLTP, con tempi di ricarica di 2 ore e 5 minuti con wallbox da 7,4 kW o 7 ore e 25 minuti tramite presa domestica.

Per chi preferisce un approccio graduale, è disponibile la versione Hybrid 145 CV (107 kW) con cambio elettrificato a 6 rapporti, che recupera energia in marcia e consente fino al 50% del tempo in elettrico in città. Dal 2026 arriverà anche il motore diesel BlueHDi 1.5 da 130 CV, ideale per i lunghi tragitti grazie al cambio automatico EAT8.

Gli interni offrono sedili ergonomici certificati AGR, riscaldabili e con funzione massaggio sugli allestimenti superiori, mentre il sistema AQS e “Clean Cabin” migliorano la qualità dell’aria. Il comfort è completato dalla possibilità di preclimatizzare l’abitacolo tramite l’app MyPeugeot e dal tetto panoramico opzionale.

La nuova Peugeot 308 unisce tecnologia, design e sostenibilità, offrendo un’esperienza di guida premium. Tra le opzioni spicca l’impianto Hi-Fi FOCAL con 10 altoparlanti e un amplificatore da 690 watt, pensato per un suono di qualità superiore. A bordo, la connettività è totale: mirroring wireless per Apple CarPlay e Android Auto, quattro porte USB-C e il sistema infotainment PEeugeot i-Connect, che negli allestimenti GT diventa i-Connect Advanced con navigazione TomTom e integrazione ChatGPT tramite Peugeot Connect Plus.

I clienti possono gestire il veicolo da remoto con l’app MyPeugeot, accedendo a servizi come e-Remote Control, monitoraggio della carica e pianificazione dei percorsi tramite Trip Planner. Per i modelli elettrici E-308 ed E-308 SW, la funzione “Plug & Charge” semplifica la ricarica: basta collegare il cavo, senza carte né app, con addebito automatico sul conto del proprietario. Questi modelli offrono anche V2L (Vehicle to Load), che consente di alimentare dispositivi esterni fino a 3,5 kW, ideale per bici elettriche o accessori outdoor.

Sul fronte del design, la 308 propone rivestimenti esclusivi per gli interni, con Alcantara® per le versioni GT Exclusive, inserti in alluminio e dettagli curati come la finitura nera dei copricerchi. L’eliminazione delle cromature rafforza lo stile moderno, mentre la struttura integra oltre il 30% di materiali riciclati, confermando l’impegno di Peugeot per la sostenibilità.

Prodotta nello stabilimento di Mulhouse, la 308 beneficia di aggiornamenti software over-the-air, garantendo funzionalità sempre aggiornate. Completano l’offerta i servizi Peugeot Care, che assicurano fino a otto anni di copertura su motore elettrico, batteria e componenti chiave, e il Free2Move Charge Pass per accedere a quasi un milione di punti di ricarica in Europa.