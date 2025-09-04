Opel a “Auto Thessaloniki 2025” con la sua nuovissima gamma SUV

Opel parteciperà in grande stile al Salone dell’auto “Auto Thessaloniki 2025”, dal 6 al 14 settembre, durante l’89a Fiera internazionale di Salonicco (TIF). Con il focus sulla transizione verso una mobilità più sostenibile ed elettrificata, il marchio tedesco presenta tre nuovi SUV: Frontera, Mokka e Grandland, tutti disponibili in versioni ibride. Questi modelli uniscono tecnologia avanzata, design audace e l’affidabilità tipica di Opel, rappresentando la visione del brand per il futuro dell’automobile. L’esposizione sottolinea l’impegno di Opel nel combinare innovazione e sostenibilità, offrendo ai visitatori un’anteprima concreta delle sue soluzioni di mobilità elettrificata e versatile.

Opel presenterà tre nuovi SUV che incarnano la sua visione per il futuro della mobilità

La nuovissima Opel Frontera segna il ritorno di un modello iconico nella sua versione più moderna ed elettrificata. Con proporzioni robuste, un abitacolo spazioso e una maggiore praticità, la Frontera unisce il senso dell’avventura al comfort degli spostamenti quotidiani. Il suo design contemporaneo e le tecnologie di sicurezza avanzate la rendono ideale per le famiglie, ma anche per gli automobilisti che amano esplorare.

Il modello di successo Opel Mokka si presenta in una nuova versione ibrida, a dimostrazione che stile ed efficienza possono essere combinati. Con la caratteristica griglia anteriore Opel Vizor, le dimensioni compatte e il profilo dinamico, Mokka si distingue in città, ma anche fuori. Sistemi avanzati di assistenza alla guida, abbinati all’efficiente tecnologia ibrida, offrono un’esperienza di guida unica, con particolare attenzione alla sicurezza e ai consumi.

Progettato e costruito in Germania, il nuovo Grandland è il SUV di punta di Opel. Il suo aspetto audace, l’atmosfera premium degli interni e le tecnologie all’avanguardia lo distinguono. L’avanzato sistema di fari IntelliLux LED Pixel offre la massima visibilità e sicurezza, mentre la versione ibrida garantisce efficienza ed emissioni ridotte, senza compromettere la potenza.

Con la presentazione di questi tre modelli, Opel sottolinea il suo impegno nell’offrire soluzioni di mobilità che uniscono innovazione, sostenibilità e piacere di guida . Il pubblico avrà l’opportunità di visitare lo stand del Marchio ad “Auto Thessaloniki 2025” e di sperimentare da vicino la nuova era di Opel: moderna, dinamica ed elettrificata .