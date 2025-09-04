FIAT e Abarth riaccendono l’entusiasmo per il loro ritorno al Caramulo Motorfestival con due debutti

I marchi FIAT e Abarth tornano in forze al Caramulo Motorfestival, manifestazione che si terrà dal 5 al 7 settembre 2025, con una presenza che promette di sorprendere. Dopo una partecipazione statica nella precedente edizione, quest’anno i modelli saranno in azione, pronti a mostrare tutto il loro stile e dinamismo in un dinamico doppio debutto.

Fiat e Abarth protagonisti della ventesima edizione del Caramulo Motorfestival in programma nei prossimi giorni

Il momento clou di Abarth al Caramulo Motorfestival 2025 sarà il debutto dinamico dell’Abarth 600e Scorpionissima, il modello più potente mai prodotto dalla Casa dello Scorpione, che sarà in azione nelle esperienze di co-drive. Al volante ci sarà Pedro Silva, direttore della rivista specializzata Auto Drive, che garantirà una guida all’altezza delle prestazioni elettriche estreme di questa icona.

L’opportunità di vivere questa esperienza esclusiva ha generato un enorme entusiasmo sui social media, con l’estrazione di posti per la salita attraverso un concorso in programma tra il 20 e il 28 agosto sul profilo Instagram del marchio. I partecipanti sono stati sfidati a creare frasi creative utilizzando le parole “Abarth 600e” e “Serra do Caramulo”, taggando gli amici con cui avrebbero voluto condividere questa scalata adrenalinica. Le risposte più originali si sono garantite un accesso privilegiato alla co-drive con Pedro Silva, un’iniziativa che è andata rapidamente esaurita.

Debutterà dinamicamente alla ventesima edizione del più grande evento automobilistico portoghese anche la FIAT Topolino, il nuovo quadriciclo elettrico urbano, che fungerà da veicolo di mobilità ufficiale dell’evento. Saranno due gli esemplari in circolazione, tra cui la speciale versione Topolino Dolcevita, che offrirà ai visitatori un’esperienza divertente, sostenibile e interattiva, con codici QR sui veicoli che consentono di accedere a maggiori informazioni sul modello.