Fiat Topolino e Fiat 600 in mostra in Spagna a La Vaguada di Madrid

Poche auto possono affermare di essere un’icona della moda. La Fiat Topolino è una di queste. Questo quadriciclo 100% elettrico, che raccoglie il testimone della Fiat 500 “Topolino” (1936-1955), sarà esposto, insieme alla Fiat 600e, anch’essa “a emissioni zero”, in uno dei luoghi più “trendy” di Madrid e cioè la Villa y Corte: la Piazza Centrale del Centro Commerciale La Vaguada a Madrid. Fino al 10 febbraio, la Fiat Topolino e la Fiat 600e regneranno in stand separati che metteranno in mostra il design e le prestazioni di queste due vetture. Sia gli interessati che gli appassionati di auto possono richiedere informazioni, chiarire dubbi o lasciare i propri recapiti ad un venditore specializzato.

Fiat Topolino e Fiat 600 saranno protagoniste nel Centro Commerciale La Vaguada di Madrid

Essendo un veicolo elettrico al 100%, oltre a poter circolare senza restrizioni nel centro delle grandi città e accedere a zone a basse emissioni, la Fiat Topolino offre tutta l’esperienza di guida confortevole e silenziosa della mobilità elettrica in un ambiente completamente chiuso e stagno con impianto di riscaldamento di serie. Un connubio perfetto per affrontare la pioggia e il freddo che caratterizza questi mesi. Inoltre, la sua ampia superficie vetrata offre una visibilità ottimale in ogni situazione.

Con l’omologazione come quadriciclo, la Fiat Topolino può essere guidata, come un ciclomotore, dall’età di 15 anni, offrendo grandi vantaggi in termini di stabilità e sicurezza, trattandosi di un veicolo a quattro ruote dotato di carrozzeria e struttura protettiva. Dotato di un motore 100% elettrico per muoversi tra le strade del centro delle grandi città, offre un’autonomia di 75 km, più che sufficienti per la stragrande maggioranza degli spostamenti urbani. La sua velocità massima di 45 km/h è in linea con i limiti di 30 km/h che proliferano nelle nostre città.

FIAT rinnova il suo impegno per la mobilità sostenibile con la nuova Fiat 600e, una rivisitazione moderna dell’iconica 600. Questo modello segna un significativo passo avanti nel segmento B, offrendo maggiore spazio, una migliore autonomia e un’esperienza che incarna il fascino della Dolce Vita. Con oltre 400 km di autonomia elettrica nel ciclo combinato WLTP e oltre 600 km nel ciclo urbano WLTP, la 600e si presenta come una soluzione ideale sia per i tragitti urbani che per i viaggi più lunghi su strade extraurbane e autostrade.

Equipaggiata con un motore da 115 kW, la Fiat 600e accelera da 0 a 100 km/h in soli 9 secondi. La versatilità è garantita da tre modalità di guida selezionabili – Eco, Normal e Sport – che permettono di personalizzare l’esperienza di guida in base alle proprie preferenze e alle condizioni del percorso.

Disponibile in 5 porte, la Nuova Fiat 600e offre grande abitabilità con i suoi 5 posti e 15 litri di portaoggetti interno. I clienti possono riporre i propri effetti personali nel tunnel centrale dotato di copertura portaoggetti personalizzata, nelle tasche dei sedili e negli strategici spazi portaoggetti anteriori. Ampio anche il bagagliaio, che vanta 360 litri di capacità.

All’interno, la Nuova Fiat 600e trasmette perfettamente la Dolce Vita italiana e l’anima più pop del Marchio, pensata per offrire la migliore esperienza. Soprattutto, la Nuova Fiat 600e è la prima vettura compatta a offrire la cromoterapia. I clienti possono selezionare fino a 8 colori diversi sia per la luce ambientale che per il display della radio, con un massimo di 64 combinazioni diverse, per un’esperienza immersiva cromatica senza precedenti.

Inaugurata il 24 ottobre 1983, La Vaguada è diventata un luogo emblematico della capitale della Spagna, l’autentico “cuore di Madrid”. È uno dei grandi pionieri del concetto di “Mall” in stile americano nel nostro paese, oltre ad essere un edificio emblematico, opera dei suoi architetti César Manrique e José Ángel Rodrigo. Più di 25 milioni di visitatori annuali visitano i suoi 85.500 m 2, godendo dell’offerta di 306 locali, tra cui negozi di ogni tipo, ristoranti e attività ricreative.