Lancia ha un nuovo Direttore Marketing & Communication

A partire dal 1° settembre 2025, Stefano Solfaroli Camillocci ha ufficialmente assunto l’incarico di Direttore Marketing & Communication del marchio Lancia, riportando direttamente a Luca Napolitano, CEO del brand, e diventando un punto di riferimento chiave per le strategie di comunicazione e marketing dell’azienda.

Dal 1° settembre 2025, Stefano Solfaroli Camillocci ha assunto l’incarico di Direttore Marketing & Communication del marchio Lancia

Con una carriera che supera i trenta anni di esperienza nel settore automobilistico, Stefano ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità all’interno di Stellantis e del precedente Gruppo Fiat Chrysler Automobiles, sviluppando competenze approfondite nelle aree di Vendite, Marketing, Aftersales e Gestione della Rete di concessionari.

Durante il suo percorso professionale, ha guidato numerosi team internazionali, operando in contesti complessi e fortemente orientati al cliente. Tra le sue responsabilità più significative vi sono state la direzione delle attività di vendita e marketing postvendita in Europa, la gestione della rete di dealer di proprietà e lo sviluppo del business B2B sul mercato italiano.

Il suo solido background manageriale, unito a una profonda conoscenza del mercato europeo e a una visione strategica maturata in contesti multibrand, rappresenta oggi un importante valore aggiunto per affrontare le sfide attuali e future di Lancia, sostenendo l’espansione e il rafforzamento della presenza del marchio sia in Italia sia nel resto d’Europa.

Lancia

Stefano Solfaroli Camillocci ha dichiarato: “Lancia è parte del mio DNA: la mia prima auto è stata una Lancia, e nel mio percorso professionale ho già avuto l’onore di lavorare per questo straordinario marchio. Oggi torno a casa con grande entusiasmo, pronto a contribuire alla sua rinascita e alle numerose sfide che ci attendono, dall’arrivo della Nuova Lancia Gamma all’avventura nei rally.”

Originario di La Spezia, Stefano si è laureato in Economia presso l’Università Bocconi di Milano. Sposato e padre di due figli, porta con sé una grande passione per il cinema. La sua esperienza, unita all’entusiasmo personale e professionale, rappresenta un elemento chiave per guidare il marchio verso nuove sfide, rafforzando la sua presenza in Italia e in Europa e accompagnando la rinascita di Lancia con visione e determinazione.