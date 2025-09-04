Citroen tra gli sponsor centrali per i Tim Music Awards 2025

I Tim Music Awards 2025 si preparano a tornare con una nuova edizione che promette spettacolo, emozioni e tanta musica. L’appuntamento è fissato per venerdì 12 e sabato 13 settembre, in diretta su Rai 1 in prima serata, direttamente dall’intramontabile cornice dell’Arena di Verona, che anche quest’anno farà da sfondo a uno degli eventi musicali più attesi dell’anno.

La kermesse del Tim Music Award, arrivata alla sua diciannovesima edizione, sarà condotta ancora una volta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, coppia ormai consolidata che per la quattordicesima volta condividerà il palco. Sul palcoscenico saliranno alcuni dei nomi più amati e seguiti del panorama nazionale: da Achille Lauro ad Alfa, passando per Annalisa, Fabri Fibra, Fedez, Giorgia, Guè e Lucio Corsi, solo per citarne alcuni. Un cast variegato, capace di unire generazioni e stili diversi, con l’obiettivo di celebrare i successi discografici e live dell’ultimo anno.

Durante le due serate del Tim Music Awards, riflettori puntati sui riconoscimenti ufficiali. Infatti, verranno premiati gli album che hanno conquistato le certificazioni FIMI/Niq Oro, Platino e Multiplatino, così come i singoli che hanno ottenuto risultati straordinari tra settembre 2024 e settembre 2025. Grande spazio sarà riservato anche ai live, con riconoscimenti dedicati agli eventi che hanno superato soglie importanti di presenze: oltre 100mila spettatori per il livello Oro, 200mila per il Platino e 300mila per il Diamante, come certificato dalla SIAE. Non mancheranno i tradizionali Premi Speciali, assegnati a quegli artisti che con la loro carriera hanno lasciato un segno indelebile nella scena musicale.

Fondamentale il ruolo dei partner. Tim, title sponsor per il quarto anno consecutivo, porterà sul palco la sua innovativa AI Data Lab, un laboratorio digitale che utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare tendenze e curiosità sugli artisti. Previsto inoltre un premio speciale per chi meglio interpreterà i valori della campagna “La Forza delle Connessioni”.

A supporto del Tim Music Award ci saranno anche Citroen, che proseguirà con il progetto di brand activism “Generation AMI – a scuola di anti bullismo”, e Cantine Maschio, storicamente legata alla manifestazione.