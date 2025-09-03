Fiat è il marchio che ha venduto più auto ad agosto e da inizio anno in Brasile

Fiat ha chiuso agosto come leader indiscusso del mercato automobilistico brasiliano, con 45.373 unità immatricolate e una quota di mercato del 21,1%. Il marchio si è distinto anche con tre modelli tra i 10 veicoli più venduti nel Paese: Strada al 2° posto (11.833 unità), Argo al 3° posto (10.096 unità) e Mobi al 7° posto (7.046 unità). Nel segmento delle berline, Fiat è leader con 17.144 unità immatricolate e una quota del 30,3 per cento. Nella categoria A-Hatch, Mobi è leader con 7.046 unità vendute e una quota del 45,8%.

Fiat ha immatricolato 45.373 veicoli e ha raggiunto una quota di mercato del 21,1%

Il marchio è leader anche nel segmento dei pick-up, con 15.325 unità vendute ad agosto. La Strada, oltre a essere leader delle vendite da inizio anno con 87.430 unità vendute, si è distinta anche ad agosto con 11.833 unità immatricolate e una quota di segmento del 68,8 per cento, leader nella categoria B-pick-up. Tra i modelli C-pick-up, la Toro si è classificata al primo posto con 3.181 unità immatricolate e una quota di segmento del 38,7 per cento.

Anche tra i furgoni, Fiat ha mantenuto la leadership con 2.186 unità immatricolate e una quota di segmento del 34,1%. Nel segmento B-VAN, il Fiorino si è aggiudicato il primo posto con 1.778 unità immatricolate e una quota di segmento del 71,3%.

“La leadership di Fiat nel mercato brasiliano è il risultato della nostra capacità di comprendere i consumatori in tutti i segmenti, offrendo un portafoglio completo che combina efficienza, tecnologia, design e robustezza. Fiat è un marchio che si reinventa costantemente, ma senza perdere la sua essenza e l’attenzione al consumatore finale. Siamo pronti a continuare a innovare, guidare e superare le aspettative nei prossimi anni”, commenta Federico Battaglia, Vicepresidente dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America.

Da inizio anno, Fiat si conferma leader di mercato con una quota del 21,3% e 337.402 unità immatricolate, 69.500 in più rispetto al modello al secondo posto. La Strada è il veicolo più venduto nel Paese, con 87.430 unità e il 5,5% del mercato totale. Il marchio è leader nei principali segmenti di mercato, inclusi i SUV ibridi, con Pulse e Fastback tra i modelli più venduti nei primi otto mesi dell’anno. Si classifica anche al primo posto tra tutti i pick-up, i furgoni e le berline, con Mobi e Argo, rispettivamente al terzo e al sesto posto da inizio anno.