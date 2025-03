Fiat Pulse e Fastback: le versioni speciali esposte per tre giorni presso l’Autodromo di Interlagos

La prima volta di Fiat al Lollapalooza Brasile promette di essere indimenticabile. Con tre stand distribuiti nell’Ippodromo di Interlagos, il marchio realizzerà azioni inedite e mozzafiato, mettendo in contatto il pubblico del festival con il marchio che ha spirito pionieristico, innovazione e tecnologia nel suo DNA. Nello stand principale di 125 m², il brand promuoverà un’esperienza che simula la sensazione di trovarsi a bordo di una Fiat. I partecipanti, in coppia, entreranno in una cabina dove saranno immersi in un’esperienza cinestesica.

Le auto ufficiali del festival, le ibride Fiat Pulse e Fastback, saranno esposte durante i tre giorni dell’evento – 28, 29 e 30 marzo

Durante l’evento, sarà possibile divertirsi al karaoke con il brano “Like a Virgin”, tema della campagna dedicata ai nuovi modelli ibridi di Fiat. L’intera esperienza verrà filmata con telecamere GoPro e, al termine, le immagini saranno messe a disposizione dei partecipanti. Vale la pena sottolineare che lo spazio è accessibile anche alle persone con disabilità e i partecipanti riceveranno una bandiera brandizzata con stampe che richiamano il festival.

In un secondo spazio, incentrato sull’esposizione dei prodotti, il pubblico potrà connettersi e conoscere da vicino le ibride Pulse e Fastback, le auto ufficiali del festival. Lo spazio sarà inoltre dotato di punti di ricarica per i cellulari e, cosa ancora migliore, i partecipanti potranno prenotarsi per un passaggio dallo stand al Perry’s by Fiat Stage, che ospiterà più di 25 attrazioni durante i tre giorni dell’evento.

“La prima volta di Fiat a Lollapalooza Brasile sarà una pietra miliare, così come l’arrivo dei nostri primi ibridi sul mercato brasiliano. Stiamo preparando attività che collegheranno il pubblico con la tecnologia e l’innovazione, che sono due cose che sono nel DNA di Fiat. Questa partnership passerà alla storia”, afferma Frederico Battaglia, vicepresidente del marchio Fiat per il Sud America. Per chi avrà accesso alla Lolla Lounge, l’area VIP del festival, Fiat sarà presente con uno stand, dove gli ospiti avranno accesso ai contenuti del brand. Verranno inoltre distribuiti omaggi esclusivi presso la sede. Inoltre, durante i tre giorni dell’evento, Fiat distribuirà esclusivi omaggi ai partecipanti.