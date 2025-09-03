Opel: il suo stand all’IAA 2025 riflette il carattere ad alte prestazioni dei nuovi modelli GSE 

OMG! GSE: è l’emozione pura che i nuovi modelli completamente elettrici ad alte prestazioni GSE di Opel vogliono trasmettere. I visitatori potranno viverla direttamente agli stand Opel durante l’IAA Mobility 2025 di Monaco di Baviera, dall’8 al 14 settembre. Tra l’IAA Summit e l’Open Space in centro città, il marchio del Blitz mette in scena velocità, potenza elettrica e coinvolgimento totale. Le due anteprime mondiali, Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo e Opel Mokka GSE, saranno presentate in anteprima stampa l’8 settembre nel Padiglione B3, Stand B20, con un allestimento moderno e dinamico, caratterizzato da cubi gialli e bianchi sospesi, che esaltano lo spirito innovativo ed elettrizzante dei nuovi modelli GSE.

Lo stand Opel all’Open Space riflette il carattere ad alte prestazioni dei nuovi arrivati completamente elettrici del marchio GSE

Nei prossimi giorni, l’ultima concept car Opel e i nuovi veicoli di serie elettrici a batteria, nonché la prossima auto da rally completamente elettrica, la Opel Mokka GSE Rally , attireranno l’attenzione anche presso l’Open Space, Stand OP340, in Odeonsplatz. Opel fornisce inoltre tutte le informazioni importanti sugli stand, i veicoli e le sedi del marchio all’IAA Mobility sul sito web ufficiale per i visitatori di Opel.

200 metri quadrati di pura potenza ed emozione: questo è ciò che promette la presenza Opel nel centro di Monaco, in Odeonsplatz. Lo stand sarà un vero e proprio colpo d’occhio, poiché il suo design si ispira all’energica campagna “OMG!”, con cui Opel sta attualmente promuovendo i prossimi modelli GSE.

RACE, DRIVE e PLAY sono i temi centrali delle giornate della mobilità all’IAA. ‘RACE’ sarà incarnato in loco dal prototipo Mokka GSE Rally, ‘DRIVE’ dalla Mokka GSE di serie, che i clienti potranno presto guidare autonomamente. ‘PLAY’, terzo pilastro dell’esperienza OMG! GSE presso lo stand Opel di Odeonsplatz, sarà animato dalla Corsa GSE Vision Gran Turismo. Il nome della nuova arrivata parla da sé: questa straordinaria show car fonde per la prima volta il mondo digitale e quello reale. I visitatori di Monaco avranno l’opportunità esclusiva di essere i primi a provare dal vivo la Corsa GSE Vision Gran Turismo e a guidarla in uno dei simulatori di guida più prestigiosi al mondo: una versione speciale di Gran Turismo 7 di Polyphony creata per Opel all’IAA.

L’entusiasmante collaborazione con Polyphony si riflette anche nello stand Opel, caratterizzato da un energico colore giallo e bianco. I visitatori vengono accolti da un imponente cubo con un lato di circa 14,5 metri e un’altezza di 7,5 metri, in un “effetto pixel” giallo, realizzato in plexiglas semitrasparente. Il cubo irradia visivamente la potente energia GSE e si inserisce in modo evidente nel paesaggio urbano, nel punto di passaggio tra Ludwigstraße e Odeonsplatz. All’interno, gli appassionati di Opel GSE e tutti gli interessati troveranno cubi otticamente sospesi che mettono in risalto i veicoli. Il centro è contrassegnato da un cubo schermo che funge anche da light box. Garantisce che la “stella” della presenza Opel, la Corsa GSE Vision Gran Turismo, brilli nella giusta luce. I colori, i materiali e le superfici utilizzati sono in armonia con la concept car.

Per garantire che i visitatori possano provare l’esperienza unica di OMG! GSE e scoprire di più sull’ingegneria, la competenza e la precisione tipiche tedesche e Opel nello sviluppo e nella produzione, Opel ha creato un ‘GSE Tech Lab Holobox’ appositamente per l’Open Space. L’avatar di un pilota automobilistico contribuisce a dare vita alla tecnologia GSE con le sue storie: emozionanti, divertenti e di alto livello. Ad esempio, fornirà interessanti informazioni ingegneristiche su ‘RACE’, parlerà di ‘DRIVE’ e, per gli appassionati di videogiochi, spiegherà ‘PLAY’. A tal fine, i componenti tecnici dei veicoli saranno visualizzati tramite olografia 3D e allo stand saranno esposti speciali cerchi GSE e i caratteristici sedili ad alte prestazioni. Questo permetterà ai visitatori di immergersi profondamente nelle tecnologie che rendono unici i modelli GSE ad alte prestazioni e di viverli da ogni angolazione.

In prima linea nella presenza di Opel nella città di Monaco, videogiocatori e piloti amatoriali potranno finalmente mettere alla prova le proprie abilità di guida ad alta velocità e guidare la Corsa GSE Vision Gran Turismo in una versione speciale di Gran Turismo 7, naturalmente seduti su veri sedili GSE Performance. Avranno la possibilità di vincere premi esclusivi, a condizione di registrare i migliori tempi sul giro. Questi premi vengono visualizzati digitalmente ogni giorno sul cubo di schermo sopra la Corsa GSE Vision Gran Turismo.

Con la sua presenza completa all’IAA Mobility di quest’anno – al Summit IAA e all’Open Space – Opel sottolinea il suo impegno per la precisione tecnologica, le alte prestazioni e un futuro automobilistico elettrificato che sia divertente ed emozionante. In questo modo, i visitatori potranno sperimentare in prima persona “OMG! GSE”.