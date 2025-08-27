Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo e nuova Mokka GSE protagoniste all’IAA Mobility 2025

All’IAA Mobility 2025, dall’8 al 14 settembre, Opel mostrerà la sua visione di mobilità elettrica, con prestazioni elevate, emozioni e guida futuristica. Il marchio di Rüsselsheim svelerà due anteprime mondiali eccezionali: la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo e la nuova Opel Mokka GSE, affiancate dalla potente Opel Grandland Electric AWD. Quest’ultimo, primo modello elettrico Opel con trazione integrale, è già disponibile per gli ordini e debutterà davanti al pubblico internazionale a Monaco di Baviera, offrendo un assaggio concreto del futuro della mobilità elettrica del brand.

Opel presenterà due straordinarie anteprime mondiali: la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo e la nuova Opel Mokka GSE

“Stiamo dando vita al motto dell’IAA Mobility di quest’anno, ‘È tutta una questione di mobilità'”, ha dichiarato Florian Huettl, CEO di Opel. “I visitatori rimarranno stupiti da come abbiamo creato una concept car unica con la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, che può essere sperimentata sia digitalmente che dal vivo. E con la nuova Mokka GSE e la nuova Grandland Electric AWD, stiamo portando la pura passione per l’elettromobilità nella produzione di serie per i nostri clienti. Venite a trovarci all’IAA Mobility e scoprite dal vivo il fascino dei nostri veicoli elettrici a batteria e della nostra concept car”, ha aggiunto Huettl.

Le novità saranno presentate alla conferenza stampa Opel nel padiglione B3 dell’IAA Summit, presso lo stand Opel B20, l’8 settembre alle 11:40 CEST. Nei giorni successivi, l’ultima concept car Opel e i prossimi veicoli elettrici a batteria di serie, nonché l’ Opel Mokka GSE Rally, attireranno l’attenzione anche presso l’Open Space, stand OP340, in Odeonsplatz, nel centro di Monaco di Baviera.

L’8 settembre, Opel presenterà al vertice IAA di Monaco una novità mondiale che attirerà sicuramente l’attenzione: la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Come suggerisce il nome, questa concept car mozzafiato non solo anticipa i prossimi modelli GSE completamente elettrici, ma sottolinea anche l’impegno di Opel nel segmento delle piccole. Inoltre, la Corsa GSE Vision Gran Turismo offre un’altra anteprima, in quanto potrà essere sperimentata e guidata da chiunque in uno dei simulatori di guida più importanti al mondo, Gran Turismo 7, a partire dall’autunno. Con il suo design straordinario, una potenza di sistema di 588 kW (800 CV), 800 Newton metri di coppia, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,0 secondi e una velocità massima di 320 km/h, la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo rappresenta l’epitome del sotto-marchio GSE ad alte prestazioni di Opel.

L’aspetto muscoloso e potente della Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo ne sottolinea le prestazioni eccezionali. La carrozzeria è caratterizzata da linee nette e precise, abbinate a dettagli tecnici e meccanici. Il leitmotiv che attraversa l’intero veicolo è la bussola Opel ulteriormente affilata. Inoltre, questa show car ad alte prestazioni si distingue per numerose soluzioni aerodinamiche, dalle speciali alette aerodinamiche davanti ai parafanghi anteriori e posteriori dal design deciso, ai cerchi aerodinamici particolarmente efficienti, al diffusore aerodinamico attivo e allo spoiler aerodinamico.

Anche l’abitacolo riprende chiaramente il motivo della bussola Opel e trasmette una sensazione di puro pilota da corsa. Il volante sottile consente una visione diretta delle informazioni più importanti proiettate sull’head-up display: schermi aggiuntivi sono superflui. In questo modo, la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo apre prospettive completamente nuove. Con l’ultimo studio, Opel fonde il mondo digitale con il mondo reale.

OMG! GSE: queste lettere rappresentano il cuore del nuovo Opel Mokka GSE Rally e di tutti i prossimi modelli GSE: trasmettono pelle d’oca, velocità ed euforia , e tutto questo in versione completamente elettrica! La Mokka GSE Rally, che è salita sul grande palcoscenico per la prima volta all’inizio dell’estate all’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSE”, ne è il miglior esempio. Dall’esterno, entusiasma con il suo equipaggiamento sportivo, tra cui la scritta OMG! GSE, il cofano nero, le pinze dei freni gialle e molti altri dettagli da rally. Ancora più impressionanti sono i dati tecnici chiave: 207 kW (280 CV) di potenza massima, 345 Nm di coppia e la sofisticata tecnologia da sport motoristici rendono la Mokka GSE Rally un’auto da rally completamente elettrica unica. Sarà esposta presso lo stand Open Space di Opel in Odeonsplatz il 9 settembre e negli altri giorni presso lo stand KP195 del partner motorsport di Opel, ADAC, in Königsplatz, nel centro di Monaco.

La cosa migliore della Mokka GSE Rally: Opel ha già annunciato che porterà questa sensazione nella produzione di serie, sotto forma della nuova Opel Mokka GSE, che porterà l’energia del motorsport su strada. L’auto elettrica di serie, che celebrerà la sua anteprima mondiale al vertice IAA l’8 settembre, sarà potente quanto la sua controparte da corsa con 207 kW (280 CV). Con una coppia immediata di 345 Newton metri, la Mokka GSE accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi e, con una velocità massima di 200 km/h, sarà presto la Opel completamente elettrica più veloce. La sofisticata tecnologia, ispirata anche alla vettura da rally, contribuisce alle prestazioni eccezionali. Ad esempio, la Mokka GSE ha un differenziale autobloccante multidisco Torsen e un telaio con assali appositamente progettati e nuovi doppi ammortizzatori idraulici. Tutti i componenti ad alta tensione della Mokka GSE di serie provengono dalla Mokka GSE Rally. Anche lo sterzo, le sospensioni e i freni sono stati progettati per essere particolarmente sportivi e ottimizzati grazie all’esperienza maturata da Opel nei rally elettrici.

Il marchio del Blitz celebra un’altra anteprima pubblica a Monaco con il nuovo Opel Grandland Electric AWD . Con il suo primo veicolo elettrico a trazione integrale, il marchio rende ora il confortevole SUV top di gamma ancora più attraente. Le prestazioni parlano da sole: il nuovo Grandland Electric AWD ha una potenza complessiva di 239 kW (325 CV) e una coppia massima di 509 Nm. In soli 6,1 secondi, il veicolo a trazione integrale accelera da 0 a 100 km/h. Nella versione Ultimate, già ordinabile, il Grandland Electric AWD può percorrere fino a 489 chilometri (WLTP ) tra una ricarica e l’altra; ulteriori livelli di allestimento con un’autonomia fino a 501 chilometri (valore provvisorio secondo WLTP ) seguiranno quest’anno.

Il piacere di guida della trazione integrale elettrica è ulteriormente esaltato da due componenti. I guidatori di Grandland Electric AWD possono scegliere tra quattro modalità di guida: “Normale”, “Eco”, “Sport” e “4WD”. Mentre in modalità “4WD” entrambi i motori elettrici del veicolo a trazione integrale funzionano ininterrottamente e distribuiscono la potenza uniformemente su tutte e quattro le ruote per garantire un’aderenza ottimale, soprattutto su superfici scivolose, in modalità “Sport” lo sterzo e il pedale dell’acceleratore rispondono in modo ancora più diretto grazie a un’impostazione speciale. In entrambe le modalità sono disponibili potenza e coppia massime. Inoltre, il telaio del modello top di gamma elettrico a batteria è dotato di serie della tecnologia Frequency Selective Damping. A seconda della situazione, delle condizioni stradali e dello stile di guida, consente diverse caratteristiche di smorzamento per una guida confortevole e per uno stile di guida sportivo e ambizioso con un contatto più diretto con la strada.