Alfa Romeo protagonista al Caramulo Motorfestival 2025

Alfa Romeo conferma la propria presenza come sponsor ufficiale del Caramulo Motorfestival 2025, il più grande e prestigioso evento dedicato alla cultura e alla passione automobilistica in Portogallo. Quest’anno il festival celebra la sua 20ª edizione e si terrà dal 5 al 7 settembre, offrendo tre giorni ricchi di spettacoli, esposizioni di auto storiche e moderne, raduni e iniziative per gli appassionati di motori di tutte le età. La partecipazione del marchio italiano sottolinea l’impegno di Alfa Romeo nel sostenere eventi internazionali dedicati all’automobilismo e alla cultura motoristica, offrendo ai visitatori un’esperienza unica tra design, performance e storia dell’auto.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Super Sport sarà la “vettura 0” della Michelin Historic Ramp

Tra le novità del marchio italiano, l’Alfa Romeo Junior Veloce da 280 CV, l’ultima icona delle prestazioni completamente elettriche, sarà disponibile per esperienze di co-drive sulla rampa di Caramulo. Al volante ci sarà l’attore António Machado, noto per la sua passione per il mondo automobilistico, che regalerà un’esperienza emozionante e autentica.

L’adrenalina cresce ulteriormente con l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Super Sport, versione esclusiva che assumerà il ruolo di “vettura 0” sulla Michelin Historic Ramp. Questo modello speciale aprirà la strada agli altri concorrenti, assicurando la massima sicurezza lungo tutto il percorso e garantendo il regolare svolgimento della gara, con prestazioni da brivido e stile inconfondibile tipico del marchio italiano.

Presso lo spazio ufficiale Alfa Romeo, i visitatori potranno ammirare da vicino l’esclusiva Junior Ibrida Speciale e mettere alla prova le proprie abilità di guida su un nuovissimo simulatore. I tempi più veloci saranno premiati con premi del brand e, inoltre, potranno vincere un’esperienza di co-drive, in un evento che unisce tecnologia, emozione e competizione.