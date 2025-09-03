FIAT raddoppia le nuove immatricolazioni in Austria ad agosto 2025

FIAT può vantare un agosto di grande successo in Austria. Sono stati immatricolati complessivamente 707 nuovi veicoli, di cui 389 autovetture e 318 veicoli commerciali leggeri . Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ciò rappresenta un aumento del 115,5 per cento del mercato complessivo e una quota di mercato del 2,9 per cento. Particolarmente incoraggiante: un’auto FIAT su quattro venduta è ora elettrica. Oltre il 28 per cento delle nuove immatricolazioni di agosto riguardava modelli completamente elettrici.

In Austria per Fiat aumento del 115,5% delle immatricolazioni ad agosto 2025 rispetto allo scorso anno

La nuova Fiat Topolino è entrata a far parte della gamma Fiat da luglio. Nella classe di veicoli leggeri L6e, FIAT ha raggiunto una quota di mercato del 29,6 per cento con la Topolino ad agosto. Con la sua trazione completamente elettrica, le dimensioni compatte e il design distintivo, rappresenta la mobilità urbana sostenibile come nessun altro modello.

Anche FIAT Professional ha registrato una crescita significativa nel segmento dei veicoli commerciali leggeri. Con un incremento del 39,5 per cento, il marchio ha raggiunto una quota di mercato del 10,5 per cento, rafforzando così la sua posizione di leader nel segmento.

“I risultati di agosto ci rendono molto orgogliosi e dimostrano che la nostra azienda è sulla strada giusta in Austria. L’elevata percentuale di veicoli elettrici, in particolare, dimostra che i nostri modelli soddisfano esattamente le esigenze dei nostri clienti. Un ringraziamento speciale va anche ai nostri partner commerciali, che con il loro grande impegno e la vicinanza al cliente hanno contribuito in modo significativo a questo successo. Insieme, continueremo su questa strada e svilupperemo ulteriormente FIAT come marchio forte”, spiega Christian Bley, Amministratore Delegato di FIAT Austria.

La nuova Grande Panda è stata lanciata con successo in Austria a maggio, sia in versione elettrica* che ibrida. È la pioniera di una famiglia di modelli completamente nuova e rappresenta il design italiano, la compattezza, la versatilità e la sostenibilità. La Grande Panda Electric è disponibile in Austria a partire da 24.500 euro IVA inclusa. La Grande Panda Hybrid completa la gamma ed è disponibile a partire da 17.990 euro IVA inclusa.