Alfa Romeo: notevole crescita in Austria ad agosto 2025

Alfa Romeo sta vivendo un periodo di Ferragosto in Austria. Il marchio del biscione ha registrato una forte crescita anche durante il mese di agosto. Con un aumento del 144 per cento delle immatricolazioni di nuove auto, che hanno raggiunto quota 151 ad agosto, il marchio premium italiano conferma la sua posizione di alternativa più emozionante nel segmento premium e raggiunge il tasso di crescita più elevato nel segmento premium rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. In un contesto di mercato difficile, lo storico marchio automobilistico italiano rimane fedele al suo DNA: stupire con stile, sportività e prestazioni.

Grégory Hardouin, Amministratore Delegato di Alfa Romeo Austria, ha commentato: “Alfa Romeo è sempre stata sinonimo di sportività, passione e stile italiano: lo si percepisce ovunque. Guardiamo indietro a un’estate positiva, ma anche a un anno positivo finora. Abbiamo superato l’importante traguardo delle 1.000 unità e abbiamo già venduto 1.021 nuove vetture in Austria dall’inizio dell’anno. Ciò rappresenta un aumento del 35 per cento e ne siamo molto soddisfatti”.

“Il nostro modello più popolare continua a essere l’Alfa Romeo Junior, che entusiasma i nostri clienti con la sua versatile gamma di motori. I nostri clienti non scelgono un’auto, scelgono uno stile di vita. Alfa Romeo coniuga design, tecnologia e storia in un’esperienza di guida che non richiede alternative. Che si tratti di Junior, Tonale, Giulia o Stelvio, ogni Alfa è un simbolo di chi guida perché ama farlo. Il successo del marchio dimostra: questo atteggiamento ispira e vince.”