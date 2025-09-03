Stellantis ad agosto 2025 rafforza la sua leadership nel mercato auto del Portogallo 

Stellantis ha ulteriormente rafforzato e consolidato in modo deciso la sua posizione di leader indiscusso all’interno del mercato automobilistico nazionale nel mese di agosto, raggiungendo risultati particolarmente significativi e degni di nota. In totale, sono stati infatti immatricolati ben 3.197 veicoli complessivi, un numero che conferma la forza del marchio e la fiducia riposta dai clienti. Di questi, 2.315 erano veicoli destinati al trasporto passeggeri (VP), dimostrando l’ampia popolarità del marchio presso il pubblico privato, mentre 882 unità erano dedicate al segmento dei veicoli commerciali leggeri (LCV), settore strategico per la mobilità professionale e le piccole imprese.

Ad agosto Stellantis ha consolidato la propria leadership in tutti i segmenti del mercato automobilistico del Portogallo

Nel comparto in rapida crescita dei veicoli a trazione completamente elettrica, ossia i cosiddetti BEV (Battery Electric Vehicles), Stellantis ha continuato a mantenere una posizione di predominio assoluto, con 556 unità vendute solo nel mese considerato. Questo dato include anche 108 veicoli commerciali leggeri elettrici (BEV LCV), un risultato che rappresenta un chiaro e inequivocabile segnale del costante e convinto impegno del gruppo nei confronti di una mobilità sempre più sostenibile, innovativa e rispettosa dell’ambiente, in linea con gli obiettivi di transizione energetica e decarbonizzazione del settore automobilistico.

Con 19.553 unità vendute tra gennaio e agosto, Peugeot continua a essere il marchio numero 1 nel mercato nazionale, con una quota di mercato dell’11,2 per cento. La Peugeot 2008 rimane il modello più venduto in Portogallo dall’inizio dell’anno, con 5.748 unità.

Nel segmento dei veicoli commerciali leggeri, il Peugeot Partner è stato il veicolo commerciale leggero più venduto ad agosto, con 220 unità, e guida anche le vendite dell’anno in corso con 3.092 unità. Opel Combo si è classificato al secondo posto tra i veicoli commerciali leggeri, con 211 unità vendute ad agosto. I marchi FIAT e Jeep hanno registrato una crescita di oltre il 70 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, trainati dal successo dei nuovi modelli FIAT Grande Panda e Jeep Avenger.