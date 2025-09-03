in Fiat

Fiat Grande Panda: svelata ufficialmente la versione con motore a benzina

Il modello a benzina offre un motore turbo da 1,2 litri con prestazioni pratiche ed efficienti in tutti e tre gli allestimenti

di aggiornato il

Fiat Grande Panda

Dopo le anticipazioni di ieri, FIAT annuncia con orgoglio il completamento della famiglia di Fiat Grande Panda, con l’apertura degli ordini della versione a benzina. Quest’ultima aggiunta adempie alla missione del marchio di offrire una mobilità accessibile e versatile a un’ampia gamma di conducenti, con una gamma completa di propulsori: benzina (100 CV con cambio manuale), ibrido (110 CV con batteria agli ioni di litio da 48 volt e cambio eDCT) ed elettrico (batteria da 44 kWh e motore elettrico da 83 kW che eroga 113 CV).

La versione a benzina di Fiat Grande Panda è abbinata a un cambio manuale a 6 marce e al sistema Start&Stop per massimizzare l’efficienza

 La nuova gamma completa di propulsori include: la versione a benzina di nuova introduzione, equipaggiata con un motore turbocompresso a 3 cilindri da 1,2 litri che genera 100 CV e 205 Nm di coppia, abbinato a un raffinato cambio manuale a 6 rapporti. Dotata di tecnologia Start&Stop per una maggiore efficienza nella guida urbana, questa nuova versione offre un’esperienza di guida tradizionale e intuitiva, ideale per i clienti che apprezzano semplicità, praticità e prestazioni economiche.

Poi un motore ibrido che produce 110 CV, abbinato a una batteria agli ioni di litio da 48 volt e a un cambio a doppia frizione elettrificato (eDCT) per garantire un’efficienza ottimale nei consumi e prestazioni ibride fluide. Infine, una variante elettrica con una batteria da 44 kWh abbinata a un motore elettrico da 83 kW che eroga 113 CV per una guida a zero emissioni.

Fiat Grande Panda è disponibile in tre allestimenti distinti: POP, ICON e LA PRIMA, con tutte le motorizzazioni disponibili, ognuno pensato per soddisfare esigenze e gusti diversi. L’allestimento base POP punta sulla praticità, con climatizzatore manuale, quadro strumenti digitale da 10 pollici dalle linee pulite, dock per smartphone e una completa dotazione di sicurezza (sei airbag, Lane Keeping Assist, Active Emergency Braking, Driver Drowsiness Warning e sensori di parcheggio posteriori).

Fiat Grande Panda

L’allestimento ICON, di livello superiore, offre fari full LED anteriori e posteriori e un touchscreen da 10,25 pollici con mirroring wireless per smartphone, per un’esperienza di guida all’insegna dello stile e della connettività. L’allestimento top di gamma LA PRIMA offre cerchi in lega da 17 pollici, volante rivestito, plancia ecosostenibile “Bambox”, vano portaoggetti superiore chiuso, climatizzatore automatico, navigatore satellitare integrato e sensori di parcheggio anteriori con telecamera posteriore per un’esperienza tecnologicamente avanzata.

Tutti gli allestimenti sono disponibili in sette vivaci tonalità: Bianco Gelato, Nero Cinema, Rosso Passione, Azzurro Acqua, Giallo Limone, Blu Lago e Bronzo Luna, che sottolineano il carattere giocoso e moderno della Grande Panda.

Fiat Grande Panda

 Ma ciò che accomuna tutte le versioni della Fiat Grande Panda è una chiara filosofia di design. Ispirata allo spirito della Panda originale degli anni ’80, la vettura presenta proporzioni audaci, linee decise ed elementi stilistici distintivi come i fari a LED pixel-style, i fanali posteriori cubici e la distintiva scritta “PANDA” 3D sulle portiere. Gli interni proseguono questa attenzione a un design intelligente e incentrato sulla persona, offrendo lo spazio per le spalle migliore della categoria, soluzioni di stivaggio flessibili e una tecnologia intuitiva pensata per la vita di tutti i giorni.

LinkedInTelegramWhatsApp

Lascia un commento

Fiat Grande Panda