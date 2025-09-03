Fiat Grande Panda: svelata ufficialmente la versione con motore a benzina

Dopo le anticipazioni di ieri, FIAT annuncia con orgoglio il completamento della famiglia di Fiat Grande Panda, con l’apertura degli ordini della versione a benzina. Quest’ultima aggiunta adempie alla missione del marchio di offrire una mobilità accessibile e versatile a un’ampia gamma di conducenti, con una gamma completa di propulsori: benzina (100 CV con cambio manuale), ibrido (110 CV con batteria agli ioni di litio da 48 volt e cambio eDCT) ed elettrico (batteria da 44 kWh e motore elettrico da 83 kW che eroga 113 CV).

La versione a benzina di Fiat Grande Panda è abbinata a un cambio manuale a 6 marce e al sistema Start&Stop per massimizzare l’efficienza

La nuova gamma completa di propulsori include: la versione a benzina di nuova introduzione, equipaggiata con un motore turbocompresso a 3 cilindri da 1,2 litri che genera 100 CV e 205 Nm di coppia, abbinato a un raffinato cambio manuale a 6 rapporti. Dotata di tecnologia Start&Stop per una maggiore efficienza nella guida urbana, questa nuova versione offre un’esperienza di guida tradizionale e intuitiva, ideale per i clienti che apprezzano semplicità, praticità e prestazioni economiche.

Poi un motore ibrido che produce 110 CV, abbinato a una batteria agli ioni di litio da 48 volt e a un cambio a doppia frizione elettrificato (eDCT) per garantire un’efficienza ottimale nei consumi e prestazioni ibride fluide. Infine, una variante elettrica con una batteria da 44 kWh abbinata a un motore elettrico da 83 kW che eroga 113 CV per una guida a zero emissioni.

Fiat Grande Panda è disponibile in tre allestimenti distinti: POP, ICON e LA PRIMA, con tutte le motorizzazioni disponibili, ognuno pensato per soddisfare esigenze e gusti diversi. L’allestimento base POP punta sulla praticità, con climatizzatore manuale, quadro strumenti digitale da 10 pollici dalle linee pulite, dock per smartphone e una completa dotazione di sicurezza (sei airbag, Lane Keeping Assist, Active Emergency Braking, Driver Drowsiness Warning e sensori di parcheggio posteriori).

L’allestimento ICON, di livello superiore, offre fari full LED anteriori e posteriori e un touchscreen da 10,25 pollici con mirroring wireless per smartphone, per un’esperienza di guida all’insegna dello stile e della connettività. L’allestimento top di gamma LA PRIMA offre cerchi in lega da 17 pollici, volante rivestito, plancia ecosostenibile “Bambox”, vano portaoggetti superiore chiuso, climatizzatore automatico, navigatore satellitare integrato e sensori di parcheggio anteriori con telecamera posteriore per un’esperienza tecnologicamente avanzata.

Tutti gli allestimenti sono disponibili in sette vivaci tonalità: Bianco Gelato, Nero Cinema, Rosso Passione, Azzurro Acqua, Giallo Limone, Blu Lago e Bronzo Luna, che sottolineano il carattere giocoso e moderno della Grande Panda.

Ma ciò che accomuna tutte le versioni della Fiat Grande Panda è una chiara filosofia di design. Ispirata allo spirito della Panda originale degli anni ’80, la vettura presenta proporzioni audaci, linee decise ed elementi stilistici distintivi come i fari a LED pixel-style, i fanali posteriori cubici e la distintiva scritta “PANDA” 3D sulle portiere. Gli interni proseguono questa attenzione a un design intelligente e incentrato sulla persona, offrendo lo spazio per le spalle migliore della categoria, soluzioni di stivaggio flessibili e una tecnologia intuitiva pensata per la vita di tutti i giorni.