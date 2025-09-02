Jeep Renegade restyling: ecco come potrebbe cambiare il SUV in Sud America

Nelle scorse settimane in Brasile sono trapelate alcune foto spia del prototipo camuffato di Jeep Renegade restyling. Contrariamente a quanto accadrà in Europa dove il SUV presto dirà addio, in Sud America la vettura continuerà ad avere vita per qualche anno. Per questo Jeep sta procedendo ad un restyling come confermato dalle foto spia che vi abbiamo mostrato di recente.

Un render immagina così il nuovo look di Jeep Renegade Restyling per il Sud America

Sulla base di queste immagini in Brasile c’è chi ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere il nuovo look di Jeep Renegade restyling. Si tratta del designer e creatore digitale Kleber Silva che ha immaginato così lo stile di questo modello molto popolare in Sud America e soprattutto in Brasile.

L’artista digitale brasiliano Kleber Silva, conosciuto come KDesign AG sui social, ha creato una rivisitazione CGI della futura Jeep Renegade, traendo ispirazione dalle foto spia disponibili. Secondo Silva, il nuovo SUV base potrebbe debuttare come modello 2026, con aggiornamenti significativi che includono paraurti ridisegnati, fari anteriori e posteriori a LED modernizzati e interni completamente rinnovati.

“Abbiamo immaginato un restyling della Renegade più attuale, in linea con il nuovo linguaggio stilistico di Jeep, pur mantenendo la sua identità distintiva”, spiega l’artista. Il design esterno richiama elementi della Compass e della Cherokee, rendendo la Renegade immediatamente riconoscibile.

Gli interni, invece, subiscono una trasformazione totale: il cruscotto passa a un layout orizzontale, con un nuovo quadro strumenti digitale, un ampio sistema di infotainment e una console centrale ariosa, simile a quella della Compass, migliorando ergonomia e fruibilità senza tradire lo spirito del SUV compatto. Vedremo dunque se davvero sarà così l’aspetto della nuova Jeep Renegade restyling. Per l’Europa invece si attende di sapere se ci sarà o meno una nuova generazione.