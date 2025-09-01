Stellantis si conferma al primo posto nel mercato francese ad agosto e in tutto il 2025

Stellantis France è il produttore leader del mercato per il mese e l’anno in termini di vendite, con una quota di mercato del 29,5% nelle autovetture + veicoli commerciali leggeri , 4 modelli nella top 10 del mercato delle autovetture (Peugeot 208, 2008, 3008 e Citroën C3) .

Stellantis si conferma leader del mercato in Francia ad agosto e in tutto il 2025

“In un mercato in forte contrasto, Stellantis, con una quota di mercato combinata del 29,5% nei segmenti autovetture e veicoli commerciali leggeri, conferma la sua posizione di leadership nel mercato automobilistico francese. La nostra leadership si estende anche ai propulsori elettrici, dove stiamo consolidando il primato con una quota di mercato del 27%. Questi risultati dimostrano lo slancio dei nostri marchi, che continuano a innovare e a soddisfare le aspettative dei clienti con soluzioni sostenibili ed efficienti”, ha dichiarato Xavier Duchemin, Direttore di Stellantis Francia.

Per quanto riguarda i singoli marchi di Stellantis, Peugeot, cumulativamente fino al 2025, registra un aumento di quasi 1 punto nella quota di mercato nei segmenti autovetture + veicoli commerciali leggeri, rispetto al 2024. Questo risultato è trainato dalle vendite alle aziende con 4 modelli Peugeot (208/3008/2008/308) nella top 5 del mercato B2B e nello stesso mercato è leader nelle vendite ibride con una quota di mercato del 26,3% nei primi 8 mesi dell’anno.

Citroën è il terzo marchio di autovetture e veicoli commerciali leggeri in tutti i canali, con una quota di mercato dell’8,2% nelle autovetture e nei veicoli commerciali leggeri. Il marchio ha guadagnato una posizione nel mercato delle autovetture, raggiungendo la quarta posizione , grazie in particolare alle ottime performance della ë-C3. Citroën mantiene il terzo posto nel mercato dei veicoli commerciali leggeri.

Jeep mantiene i volumi rispetto ad agosto 2024. Nell’arco dell’intero anno, il marchio mantiene una quota di mercato delle autovetture pari allo 0,64%, invariata rispetto al mese scorso. Dall’inizio dell’anno, Alfa Romeo ha continuato a crescere nel settore delle autovetture: il marchio italiano ha registrato un aumento dei volumi di quasi il 55%.

Negli 8 mesi fino al 2025, Stellantis Pro One consolida la sua indiscussa leadership con una quota di mercato del 39,9%, quasi 2 punti rispetto al 2024. Nello stesso periodo, la quota di mercato di Pro One per i motori elettrici ha raggiunto il 46%, con volumi in aumento del 13,8%.

Negli otto mesi fino al 2025, Stellantis ha confermato la sua posizione di leader nei veicoli completamente elettrici, con una quota di mercato del 27% tra autovetture e veicoli commerciali leggeri a batteria, con una gamma di 43 modelli progettati per soddisfare le esigenze di ogni cliente. Citroën ë-C3 e Peugeot E-208 hanno trainato in modo particolare questa performance, entrambe nella Top 5 dall’inizio del 2025.