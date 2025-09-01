“Pista & Piloti”: 115 clienti Alfa Romeo hanno provato le loro vetture in pista

Lo scorso fine settimana, il centro prove TRIWO di Pferdsfeld, vicino a Bad Kreuznach, ha ospitato nuovamente “Pista & Piloti”. Con il motto “Correre con gli amici”, diverse migliaia di visitatori si sono riuniti per celebrare il piacere di guida, il motorsport e la storia di Alfa Romeo. Il marchio italiano festeggia attualmente il suo 115° anniversario, un traguardo raro nel settore automobilistico.

“Gran Premio Alfa Romeo”: Circa 225 vetture storiche in pista; sfilata con anniversario dell’Alfa 75 e dell’Alfa GTA

Anche quest’anno l’evento si è articolato in due parti: l'”Alfa Romeo Driving Experience” di sabato ha offerto ai partecipanti l’opportunità di guidare le proprie auto di serie in modo sportivo. Il “Gran Premio Alfa Romeo” di domenica è stato interamente dedicato alle auto da corsa storiche e sportive.

In occasione dell’anniversario del marchio, 115 proprietari di moderne vetture Alfa Romeo hanno partecipato alla “Driving Experience”. Su un circuito di prova variegato, sotto la guida di istruttori esperti, hanno potuto sperimentare la dinamica delle loro auto e migliorare ulteriormente le proprie capacità di guida.

Veit Liebing, Responsabile Marketing di Alfa Romeo Germania: “La Driving Experience ha dimostrato in modo impressionante quanto profondo sia il legame tra i nostri clienti e biscione. Per noi è stata un’opportunità speciale per vivere il loro entusiasmo direttamente in pista, non solo attraverso il dialogo, ma anche nel momento in cui scendono dall’auto con gli occhi che brillano. Questa vicinanza e autenticità definiscono il carattere del nostro marchio.”

Domenica, circa 225 auto d’epoca hanno percorso il tracciato lungo circa quattro chilometri. La schiera di partenza spaziava da modelli anteguerra a leggendarie vetture GT e rare auto da corsa. Un momento clou è stata la grande parata a mezzogiorno con circa 40 Alfa Romeo 75 e circa 20 Alfa Romeo GTA. Questi modelli festeggiano quest’anno il loro 40° (Alfa Romeo 75) e 60° (Alfa Romeo GTA) anniversario.

Christine Schulze Tergeist, Amministratore Delegato di Stellantis Premium Brands Germania: “Pista & Piloti è per noi uno degli eventi Alfa Romeo più importanti in Germania. Qui possiamo vivere in prima persona lo spirito del biscione insieme alla nostra community, in un’atmosfera caratterizzata da passione, credibilità e un autentico legame con il marchio. Questo evento è un prezioso luogo d’incontro per celebrare il cuore del nostro marchio e avviare un dialogo intenso con i nostri clienti. Non vediamo l’ora di espandere ulteriormente e proseguire l’evento nei prossimi anni insieme all’agenzia di eventi APPIA.”

In entrambe le giornate, i visitatori hanno avuto anche l’opportunità di provare l’attuale gamma di modelli Alfa Romeo sulle strade intorno a Pferdsfeld. In totale sono stati effettuati circa 150 test drive della nuova Alfa Romeo Junior, nonché della Tonale, della Stelvio e della Giulia.

Per la prima volta nella storia di “Pista & Piloti”, i fan di tutto il mondo hanno potuto vivere l’evento in diretta. Gregor Schulz e Johannes Hübner hanno commentato e trasmesso l’evento online per oltre otto ore. Lo streaming è disponibile su YouTube.

Marco Wimmer, fondatore dell’agenzia di eventi APPIA e ideatore di “Pista & Piloti”: “Con la première del live streaming, abbiamo portato Pista & Piloti a un nuovo livello. Siamo riusciti a rendere tangibile l’atmosfera speciale di Pferdsfeld attraverso i canali digitali, connettendo così la nostra community ben oltre i nostri confini. Allo stesso tempo, l’incontro personale sul posto rimane il cuore dell’evento: persone, veicoli e storie che si uniscono per creare momenti indimenticabili.”

Con oltre 3.000 visitatori, una parata celebrativa e la première di un’ampia trasmissione in diretta streaming, “Pista & Piloti” ha fissato nuovi standard nel 2025. Il weekend ha unito storia, motorsport e comunità, confermando ancora una volta lo straordinario fascino del marchio Alfa Romeo. Gli organizzatori prevedono di riproporre l’evento l’anno prossimo, presumibilmente l’ultimo fine settimana di agosto.