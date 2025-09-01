Alfa Romeo Tonale MY26: nuovo avvistamento in strada, debutto entro fine anno

Alfa Romeo Tonale MY26 sta per arrivare. Il debutto della versione aggiornata del SUV di segmento C dovrebbe avvenire entro la fine del 2025. Nel frattempo continuano gli avvistamenti del prototipo camuffato avvistato in strada da Gabetz Spy Unit come si evince dalle foto spia pubblicate nelle scorse ore sui social da Walter Vayr. La presenza del doppio sportellino ci fa capire che le immagini che stiamo guardando sono quelle della versione ibrida plug-in. Le camuffature sono presenti nella parte anteriore e in quella posteriore. Saranno proprio quelle le zone interessate da cambiamenti estetici rispetto al modello attuale.

Si avvicina il momento di Alfa Romeo Tonale MY26: ecco come cambierà il SUV di segmento C con l’aggiornamento previsto

Sicuramente la parte che subirà i cambiamenti più notevoli e la zona anteriore di Alfa Romeo Tonale MY26. Questo lo si capisce principalmente perchè sono concentrate proprio in quella zona la maggior parte delle camuffature. Il frontale della Tonale 2026 dovrebbe essere completamente rivisto, con un nuovo paraurti più complesso e articolato che integra prese d’aria di dimensioni maggiori rispetto al modello attuale, conferendo al SUV un aspetto più deciso e dinamico. I gruppi ottici e il caratteristico trilobo Alfa Romeo non sembrano subire cambiamenti significativi, ma non si può escludere l’introduzione di piccoli dettagli stilistici che richiamino il design della recente Alfa Romeo Junior.

Nel complesso, queste modifiche al look esterno puntano a rendere la Tonale 2026 più grintosa e moderna. L’obiettivo principale rimane quello di rilanciare le vendite del SUV, rafforzandone la competitività nel sempre più affollato segmento C. Anche i cerchi in lega risultano parzialmente camuffati nelle foto spia, suggerendo l’arrivo di nuovi design inediti. Piccoli aggiornamenti estetici interesseranno inoltre le minigonne laterali e il posteriore, completando il rinnovamento complessivo.

Non si sa ancora nulla per quanto riguarda la gamma di motori ma anche li qualche piccolo cambiamento potrebbe anche esserci. Non ci sono foto spia degli interni ma ipotizziamo che possa esserci qualche aggiornamento tecnologico per quanto concerne il sistema di infotainment, gli ADAS e anche qualche soluzione per migliorare l’assetto che non a tutti ha convinto nel modello attuale.