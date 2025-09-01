60 anni di concept car Opel all’IAA: dalla GT Experimental alla Corsa GSE Vision Gran Turismo

Tra pochi giorni, la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo celebrerà il suo debutto davanti a un vasto pubblico. Come suggerisce il nome, questa concept car mozzafiato non solo anticipa i prossimi modelli GSE, ma sottolinea anche l’impegno di Opel nel segmento delle piccole e fonde per la prima volta il mondo digitale con quello reale: il tutto, ovviamente, in modalità completamente elettrica, con la potenza della GSE in abbondanza.

60 anni fa: la leggendaria Experimental GT segna l’inizio della tradizione delle visionarie concept car Opel al Salone di Francoforte

L’attuale show car, che Opel presenterà a Monaco dall’8 al 14 settembre, rappresenta l’ultimo esempio di concept car innovative e straordinarie di Rüsselsheim. Esattamente 60 anni fa , il marchio sorprese il pubblico per la prima volta al Salone di Francoforte – all’epoca ancora a Francoforte – con uno studio sensazionale e ormai leggendario: la Opel Experimental GT . Fu un vero pioniere in quanto prima concept car in assoluto di un costruttore europeo. Da allora, sono seguiti molti altri studi iconici: i nomi illustri spaziano da Opel CD a Junior, Scamp, Frogster e RAK e fino a Monza Concept e, più recentemente, Opel Experimental. Questa tradizione di concept car “made in Rüsselsheim”, tanto emozionante quanto rivoluzionaria, è ora portata a un livello successivo dalla Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo.

Al Salone dell’IAA del 1965, Opel presenta un’auto sportiva a due posti che supera l’immaginazione del design automobilistico europeo con le sue linee emozionanti, il frontale piatto con fari a scomparsa, i parafanghi bombati e il bordo posteriore smussato. Il suo aspetto ricorda piuttosto la classica bottiglia di Coca-Cola, motivo per cui viene anche chiamata “Coke Bottle Shape”. Di conseguenza, i responsabili annunciano inizialmente la Experimental GT , la prima concept car di un costruttore europeo, come un singolo studio ad alte prestazioni. La risposta del pubblico e dei media è travolgente: mai ci si sarebbe aspettati un’auto sportiva così stravagante da Opel. La stampa e il pubblico sono più che colpiti dal design audace. E solo tre anni dopo la première al Salone dell’IAA, il prototipo GT si trasforma in un’auto di produzione in tempi record.

Ispirati dal grande successo della Experimental GT, i designer e gli sviluppatori di Rüsselsheim stanno già realizzando il loro successivo progetto visionario: nel 1969, il marchio presenta la Opel CD (Coupé Diplomat), una coupé di lusso a due posti basata sulla Opel Diplomat. Con la sua carrozzeria in fibra di vetro, un tettuccio girevole al posto delle portiere, cerchi in lega a più razze, piantone dello sterzo regolabile, quadro strumenti sospeso e una consolle centrale con ricevitore telefonico, la Opel CD rende tangibili le visioni del futuro.

14 anni dopo la Opel CD, la casa automobilistica sceglie un approccio completamente diverso con la presentazione della Opel Junior nel 1983. L’attenzione non è rivolta al design futuristico, ma piuttosto alla mobilità sostenibile a bassi consumi. Il suo coefficiente di resistenza aerodinamica è di 0,31, che, insieme al peso a vuoto ridotto di 650 chilogrammi, consente un consumo di soli 4,0 litri ogni 100 chilometri. Basata sulla Corsa A, la Junior offre spazio per quattro persone e dettagli intelligenti come i coprisedili che possono essere utilizzati come sacco a pelo. Parti del cruscotto, come l’impianto stereo o l’orologio, possono essere rimosse e utilizzate all’esterno del veicolo.

Dieci anni dopo, la piccola bestseller Corsa viene scelta come piattaforma per la Opel Scamp del 1993. Con la sua maggiore altezza da terra, la Scamp può essere considerata l’antesignana dei moderni SUV di serie. La concept car offre spazio fino a quattro persone. I sedili posteriori e il vano di carico sono coperti da una pratica capote completamente apribile. L’approccio SUV è sottolineato anche da speciali dispositivi nel bagagliaio che consentono il trasporto sicuro di due biciclette o altre attrezzature sportive.

Al primo Salone dell’Automobile di Francoforte del nuovo millennio, nel 2001, Opel presenta una visione per l’auto del futuro. Con la Opel Frogster, un modello verde brillante, i designer mettono in discussione con audacia il concetto di piccola utilitaria. La Frogster decappottabile, corta circa 3,70 metri, può essere utilizzata come roadster a uno o due posti, come cabriolet a tre o quattro posti o come pick-up. Ciò è reso possibile da una tendina avvolgibile elettrica in alluminio, che funge da tetto flessibile e può essere spostata su binari dalla parte posteriore al parabrezza all’altezza della linea di cintura. Anche il cosiddetto PDA (Personal Digital Assistant) è all’avanguardia: il minicomputer, collegabile centralmente al cruscotto, può essere utilizzato come telecomando per le tendine avvolgibili o per sbloccare le portiere.

Un tema importante degli anni Duemila è lo sviluppo della moderna mobilità elettrica, che, in tipico stile Opel, deve essere accessibile. All’IAA 2011, ad esempio, il produttore presenta la Opel RAK e, una due posti tandem alimentata a batteria . Questo studio, caratterizzato da una struttura leggera e decisamente dinamica, prosegue lo spirito pionieristico di Opel nei concept alternativi. Il design accattivante della RAK e, l’autonomia di 100 chilometri e la velocità massima di 120 km/h, rendono questa utilitaria elettrica urbana a zero emissioni un’auto di grande impatto anche in autostrada.

Solo due anni dopo, Opel offre un altro entusiasmante sguardo al futuro all’IAA 2013. La concept car Opel Monza Concept ” Ali di gabbiano” offre tecnologie visionarie in termini di infotainment e connettività con proiezioni a LED e comunicazione car-to-car e car-to-X. Inoltre, la Monza Concept getta un ponte verso la crescente elettrificazione dell’automobile. La sua architettura modulare consente l’integrazione di diverse alternative e combinazioni di propulsione a basso consumo di risorse. L’esposizione all’IAA si presenta come un veicolo elettrico con un sistema di autonomia estesa a metano monovalente.

Nel 2023, Opel presenta la Opel Experimental al Salone Internazionale della Mobilità di Monaco, uno studio che offre una chiara visione del futuro del marchio e della mobilità. La Experimental incarna tutto ciò che definisce Opel e i pilastri centrali del marchio: “Greenovation”, “Detox” e “Modern German”. È completamente elettrica e quindi riduce le emissioni di CO2 . Il suo design è audace e puro, con una chiara attenzione all’essenziale. Ed entusiasma con le sue proporzioni impressionanti, le soluzioni aerodinamiche intelligenti, l’uso altamente efficiente dello spazio e la tecnologia di illuminazione all’avanguardia, tra cui il primo emblema Opel Blitz illuminato. In questo modo, la Opel Experimental anticipa dettagli che entreranno presto nella produzione di serie. Solo un anno dopo, l’ultima generazione del SUV top di gamma Opel Grandland è il primo modello di serie con un emblema Opel Blitz illuminato sul frontale e la scritta OPEL sul posteriore, e ad essere elettrificato in ogni variante.

Tra pochi giorni, Opel presenterà in anteprima mondiale all’IAA Mobility di quest’anno un’auto che, ancora una volta, susciterà scalpore. La Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo è la prima concept car di Opel a fondere il mondo digitale con quello reale. Non solo sarà disponibile per la stampa, gli esperti e il pubblico a Monaco di Baviera dall’8 al 14 settembre, ma dall’autunno in poi sarà persino possibile per chiunque provarla e guidarla in prima persona in uno dei simulatori di guida più importanti al mondo: Gran Turismo 7. Con il suo design straordinario, che include numerose soluzioni aerodinamiche ben studiate, una potenza complessiva di 588 kW (800 CV), 800 Newton metri di coppia, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,0 secondi e una velocità massima di 320 km/h, la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo elettrica a batteria rappresenta l’epitome del sub-brand GSE ad alte prestazioni di Opel e trasmette una vera e propria sensazione OMG! GSE solo a guardarla.