Opel GSe: le auto perfette per guidare in inverno

Mentre in pianura attualmente gli automobilisti devono aspettarsi gelate notturne, in montagna cade già la prima neve. Cosa c’è di meglio che pianificare una vacanza invernale in montagna, sci, snowboard e slittini compresi? I tre modelli di punta della sottomarca Opel GSe sono i compagni perfetti nei tour invernali. GSe sta per “Grand Sport electric” e Astra GSe, Astra Sports Tourer GSe e Grandland GSe mantengono pienamente la promessa ad essi associata: sono elettrificate, dotate di un telaio speciale che include la tecnologia KONI-FSD e offrono il massimo -la gamma ibrida plug-in con una potenza di sistema fino a 221 kW/300 CV offre prestazioni estremamente elevate. Con questa combinazione unica, il conducente e i passeggeri dei modelli GSe di Opel possono viaggiare in modo sportivo e dinamico e allo stesso tempo responsabile e risparmiando risorse.

I modelli Opel GSe sono perfetti per le gite invernali fuori porta grazie alle loro caratteristiche uniche

Per portare su strada prestazioni elevate in modo particolarmente dinamico, efficiente e sicuro in tutte le condizioni atmosferiche, gli ingegneri di Rüsselsheim guidati da Christian Hartweg hanno lavorato al telaio e allo sterzo dei modelli GSe fin nei minimi dettagli. “I veicoli GSe offrono l’equilibrio ottimale tra maneggevolezza e comfort di guida.

La tecnologia FSD delle molle e degli ammortizzatori installati nei modelli GSe consente diverse caratteristiche di smorzamento a seconda della situazione, delle condizioni stradali e dello stile di guida per uno scivolamento confortevole alle alte frequenze – cioè con shock a onde corte come sul selciato – così come per un stile di guida sportivo e ambizioso con un contatto più diretto con la strada alle basse frequenze.

I modelli di punta reagiscono in modo ancora più immediato e diretto a qualsiasi comando del conducente e, come è tipico di Opel, rimangono stabili in frenata, in curva e ad alta velocità in autostrada. Nella Opel Astra GSe e Astra Sports Tourer GSe elettrificate, la potenza del sistema è di 165 kW/225 CV (consumo di carburante secondo WLTP: 1,3 l/100 km, emissioni di CO 2 30-29 g/km) e 360 ​​Newton metri di coppia supportano la Prestazioni extra dinamiche.

La Opel Grandland GSe offre addirittura una potenza di sistema di 221 kW/300 CV e una coppia massima estremamente potente di 520 Newton metri. Ciò significa che, se lo desideri, puoi partire per le tue vacanze invernali in modo particolarmente veloce: il SUV di punta scatta da 0 a 100 km/h in soli 6,1 secondi. È possibile raggiungere una velocità massima di 235 km/h (135 elettrici). La Grandland GSe trae la sua potenza dalla combinazione del motore turbo benzina a quattro cilindri da 147 kW/200 CV con due motori elettrici.

La potenza della trazione elettrica anteriore corrisponde a 81 kW/110 CV, quella della trazione posteriore 83 kW/113 CV. La seconda trazione elettrica rende Grandland GSe un veicolo a trazione integrale elettrica permanente con la migliore trazione. Per il conducente ciò significa scegliere tra quattro modalità di guida. A seconda delle proprie preferenze, Grandland GSe è veloce in autostrada, scattante sulle piste e localmente privo di emissioni in città.

La Grandland GSe offre un’esperienza di guida molto piacevole in ogni situazione, grazie alle diverse modalità di gestione e alla tecnologia del telaio KONI FSD, che la rendono anche molto efficiente. I due motori elettrici sfruttano al meglio l’energia, soprattutto in discesa, quando diventano generatori e trasformano la spinta in elettricità. La batteria da 14,2 kWh si ricarica senza costi e garantisce riserve per le prossime salite.