FIAT elettrifica la mobilità sostenibile in Francia con il leasing sociale

Fedele alla sua missione di rendere la mobilità più ecologica e accessibile, FIAT sostiene attivamente il programma di leasing sociale implementato dal governo. L’obiettivo: supportare i cittadini francesi aventi diritto nella transizione ai veicoli elettrici, senza compromessi.

Dal 30 settembre 2025, FIAT aderisce pienamente in Francia al programma governativo di leasing sociale per veicoli elettrici

Da oggi FIAT rende più accessibile la mobilità elettrica con offerte vantaggiose sui suoi modelli più popolari. La Grande Panda Elettrica è disponibile a partire da 95 euro al mese, senza anticipo, per un periodo di 36 mesi e fino a 36.000 km. La FIAT 500e può essere scelta a partire da 129 euro al mese, mentre la nuova FIAT 600e parte da 145 euro al mese, entrambe senza anticipo e con la stessa durata e chilometraggio. Per garantire la massima tranquillità, tutti questi modelli usufruiscono di una garanzia estesa fino a 8 anni o 160.000 km, offrendo sicurezza e affidabilità ai clienti che scelgono di passare all’elettrico.

Solo 50.000 veicoli elettrici saranno disponibili tramite leasing sociale. Le iscrizioni al programma FIAT Electric Leasing 2025 sono già aperte: FIAT | Electric Leasing 2025. Le offerte sono pronte, la nostra rete è mobilitata e i primi clienti possono essere accolti fin da ora!

E per chi non ha diritto al leasing sociale? FIAT ha pensato anche a te! Auto elettriche usate di recente, disponibili da subito tramite il marchio multimarca Spoticar: 500 E Share a 129€/mese per 50 mesi, 500 E Icone a 149€/mese per 50 mesi, e senza deposito, senza condizioni, per tutti e con la possibilità di acquistare questi 2 modelli.