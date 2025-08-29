La nuova Jeep Commander è una delle protagoniste dell’Expointer 2025

Jeep si presenta alla 48a edizione di Expointer con nuovi prodotti, tra cui la Nuova Jeep Commander, che si presenta con tanta tecnologia, versatilità e raffinatezza. L’evento inizia il 30 agosto e si svolge fino al 7 settembre presso il Parco Espositivo Assis Brasil di Esteio, nel Rio Grande do Sul in Brasile. Expointer è considerata la più grande fiera agricola all’aperto dell’America Latina. L’edizione di quest’anno unisce tradizioni regionali, innovazione e migliaia di visitatori nel corso dei suoi nove giorni di programmazione.

La nuova Jeep Commander è il massimo in termini di sicurezza, tecnologia, versatilità e raffinatezza

La presenza di Jeep a Expointer rafforza la sua posizione di leader dei SUV in Brasile, vantando la sua tradizione off-road e arrivando dove altri non arrivano in termini di sicurezza , tecnologia e connettività. Il marchio presenterà un’esposizione diversificata, presentando la sua gamma nazionale completa, tra cui Renegade, Compass e Jeep Commander, oltre ai modelli di importazione Wrangler e Gladiator, che rappresentano il meglio dello spirito avventuroso del marchio nel Paese. Per gli amanti dell’avventura e dello stile, questa è un’occasione imperdibile per sperimentare da vicino tutto ciò che Jeep ha da offrire.

Uno dei punti salienti dello stand del marchio è il Nuovo Jeep Commander, che rappresenta la massima raffinatezza in un SUV a sette posti. Primo Jeep sviluppato al di fuori degli Stati Uniti, il Commander si distingue nella sua categoria offrendo un’ampia gamma di propulsori, tra cui opzioni flex-fuel, diesel e benzina, oltre a un pacchetto tecnologico esclusivo, in particolare il Sistema di Guida Semi-Autonoma di Livello 2 (ADAS), che garantisce maggiore sicurezza per conducente e passeggeri .

Un altro punto di forza è la piattaforma Adventure Intelligence, che trasforma l’esperienza di guida attraverso connettività avanzata e funzionalità intelligenti. Con un design rinnovato, più tecnologie e sistemi di sicurezza all’avanguardia, il modello presenta nuove caratteristiche come un nuovo design esterno, una telecamera a 360° e un nuovo cambio rotativo, che ne elevano ulteriormente il livello di raffinatezza.

Inoltre, Jeep rafforza il suo impegno verso la qualità e l’affidabilità offrendo una garanzia di 5 anni sui suoi veicoli prodotti in Brasile, un elemento di differenziazione che consolida ulteriormente la sua posizione nel mercato automobilistico brasiliano.

A completare la presenza Jeep all’evento, il pubblico potrà ammirare da vicino l’iconica Willys Renegade, che cattura l’essenza del marchio con un look che ricorda i modelli classici ed è l’unico SUV del suo segmento nel mercato brasiliano con trazione integrale. Degne di nota anche le imponenti Jeep Wrangler e Gladiator, con le loro massime capacità off-road, oltre, naturalmente, alla Jeep Compass, con oltre 500.000 unità vendute in Brasile, rappresentata nelle sue versioni Blackhawk, Longitude e Sport. Expointer