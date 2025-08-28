Stellantis annuncia due nomine all’interno dei suoi team in Francia: Marie-Agnès Kikano, Direttrice delle Relazioni Pubbliche e Gilles Elmoznino, Direttore delle Comunicazioni. Queste nomine rientrano nell’ambizione di supportare le sfide di comunicazione e rappresentanza istituzionale di Stellantis in un momento in cui l’industria automobilistica sta attraversando una profonda trasformazione.

Un team rafforzato per servire le ambizioni di Stellantis in Francia

Marie-Agnès Kikano risponde a Christoph Hinrichsen, Vicepresidente per gli Affari Pubblici dell’Unione Europea e dei Paesi dell’Europa Allargata. Christoph fa parte del team di Marion Beyret, Vicepresidente Senior per gli Affari Pubblici e la Comunicazione di Stellantis Europa Allargata. Gilles Elmoznino risponde ad Alessandro Nardizzi, Stellantis Enlarged Europe, anch’esso sotto la responsabilità di Marion Beyret.

“È con grande piacere che diamo il benvenuto a Marie-Agnes Kikano come Direttore degli Affari Pubblici per la Francia e a Gilles Elmoznino come Direttore della Comunicazione per la Francia. La loro riconosciuta competenza, il loro impegno e la loro profonda conoscenza dei rispettivi contesti sono risorse essenziali. Queste nomine chiave sottolineano la nostra determinazione a rafforzare la nostra posizione in Francia, culla storica e mercato importante per l’azienda”.

Marion Beyret ha dichiarato: “Queste nomine rafforzano l’organizzazione di Stellantis in Francia. L’azienda, con la sua ricca storia nel Paese, punta a consolidare la propria presenza in uno dei suoi mercati strategici”.

Titolare di un certificato di idoneità alla professione legale e di un Master in politiche pubbliche conseguito presso Sciences Po Paris, Marie-Agnès Kikano vanta una solida conoscenza delle istituzioni francesi e una comprovata esperienza negli affari pubblici. Ha ricoperto diversi incarichi al Senato e in uffici ministeriali, in particolare presso i Ministeri della Giustizia e dell’Economia.

Nel suo nuovo ruolo, sarà responsabile dell’implementazione di una visione strategica per gli affari pubblici di Stellantis in Francia, supportando le priorità del gruppo, costruendo solide relazioni con le parti interessate e garantendo un monitoraggio proattivo degli sviluppi normativi e politici. Gilles Elmoznino ha trascorso tutta la sua carriera nel mondo dell’informazione e della comunicazione, sempre nell’ambito della mobilità.

Ha iniziato la sua carriera presso Moto Revue, dove ha ricoperto il ruolo di vicedirettore, prima di passare al settore. Ha lavorato successivamente per tre aziende internazionali, ciascuna leader nel proprio settore. È entrato a far parte del Gruppo Michelin nel 2004, dove è diventato direttore della divisione commerciale del servizio stampa fino al 2016.

Successivamente è entrato a far parte di Valeo, fornitore del settore automotive, dove ha ricoperto il ruolo di Direttore delle Relazioni con la Stampa. Dal 2023 al 2025 ha ricoperto il ruolo di Direttore Media presso Transdev, il principale gruppo indipendente di trasporto pubblico privato al mondo.