Stellantis: Marion Beyret Senior Vice President, Corporate Affairs and Communications, Enlarged Europe 

Stellantis ha annunciato oggi la nomina di Marion Beyret a Senior Vice President, Corporate Affairs and Communications per l’Europa allargata. In questo ruolo, Beyret guiderà la strategia di comunicazione e affari pubblici di Stellantis nella regione dell’Europa Allargata. Rispondendo a Clara Ingen-Housz, Global Corporate Affairs and Communications, Marion Beyret lavorerà a stretto contatto con Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer, Enlarged Europe.

Beyret porta con sé una visione strategica e una vasta esperienza in questa posizione, avendo svolto un ruolo fondamentale come Head of Communications and Public Affairs per Stellantis France. Prima di entrare in Stellantis, ha acquisito esperienza in media come Canal Plus, poi ha lavorato nelle relazioni con i media per istituzioni francesi (Presidenza della Repubblica, Ministero della Giustizia e Ministero dell’Ecologia) prima di guidare le comunicazioni presso Air France KLM.

Nel suo nuovo ruolo, Beyret sarà responsabile della definizione e dell’implementazione di una visione strategica per gli affari pubblici e le comunicazioni di Stellantis nell’Europa allargata. Anticiperà le sfide e identificherà le opportunità, monitorando gli sviluppi regionali, le tendenze sociali e i cambiamenti normativi. Tradurrà gli obiettivi globali di Stellantis in strategie reputazionali regionali. Il suo team sarà composto in particolare da tre leader principali:

Christoph Hinrichsen: Responsabile per gli Affari Pubblici dell’Unione Europea e dei Paesi dell’Europa Allargata, Alessandro Nardizzi: Responsabile della Comunicazione per i Paesi dell’Europa Allargata e Pro One Communications, Stéphane Cesareo: Responsabile dei marchi e delle comunicazioni tecnologiche dell’Europa allargata

“L’esperienza approfondita e la visione strategica di Marion la rendono il leader ideale per guidare i nostri affari pubblici e gli sforzi di comunicazione nell’Europa allargata”, ha affermato Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer, Enlarged Europe presso Stellantis. “La sua capacità di anticipare le sfide, sviluppare strategie efficaci e costruire relazioni solide con gli stakeholder sarà inestimabile mentre continuiamo a eseguire il nostro piano strategico per l’Europa allargata. Ho piena fiducia che eccellerà in questo nuovo ruolo e contribuirà in modo significativo al nostro successo nella regione”. Beyret ha conseguito un master presso la Montpellier Business School e una laurea triennale presso la Xi’an International Studies University.