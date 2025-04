Stellantis e Valeo accelerano la loro strategia di economia circolare con il lancio di due nuovi prodotti rigenerati

In occasione della fiera Rematec di Amsterdam, Stellantis e Valeo celebrano la loro partnership e il loro impegno verso il modello di business dell’economia circolare con il lancio di due nuovi prodotti rigenerati: il primo faro a LED rigenerato in Europa e lo schermo di infotainment rigenerato.

Stellantis e Valeo sono partner di lunga data, impegnati a prolungare la durata di vita dei prodotti senza comprometterne la qualità, riducendo gli sprechi, l’uso delle risorse e l’impronta di carbonio, generando al contempo valore finanziario. Stellantis punta a guidare il settore verso Carbon Net Zero entro il 2038. Attraverso il suo programma di decarbonizzazione CAP 50, Valeo si impegna a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. L’economia circolare svolge un ruolo chiave per raggiungere questo obiettivo in entrambe le aziende e la rigenerazione è uno dei principali motori.

La rigenerazione è un processo industriale standardizzato che estende la durata di vita di un prodotto usato, ripristinandolo secondo le specifiche OEM e con le stesse prestazioni e garanzia dei pezzi nuovi nell’ambito dell’offerta Parts&Services di Stellantis. Questa affidabilità lo rende una componente cruciale delle strategie di economia circolare di entrambe le aziende.

Stellantis e Valeo continuano ad ampliare il loro portafoglio prodotti, ponendo in prima linea l’innovazione nella rigenerazione. Collaborando con Stellantis, Valeo lancia con successo un faro rigenerato, il primo del suo genere da Valeo. Questa collaborazione evidenzia l’impegno per la sostenibilità. La rigenerazione del faro consente di riutilizzare fino al 50% delle materie prime recuperate da un faro a LED a fine vita, principalmente le parti più preziose come il modulo LED stesso, riducendo le emissioni di CO2 fino al 70% rispetto alla produzione di un faro nuovo*.

Offre inoltre nuove opportunità per le attività industriali di Valeo, rafforzandone le operazioni negli stabilimenti di Chrzanow (Polonia) e Angers (Francia). Stellantis è la prima casa automobilistica a integrare questo prodotto nella sua offerta post-vendita in Europa, disponibile nella gamma SUSTAINera REMAN a partire dalla fine del primo semestre del 2025. La prima applicazione partirà sui modelli Peugeot 3008 e 5008; la seconda applicazione sul modello P 508.

Lo schermo di visualizzazione è il terzo nuovo prodotto rigenerato sviluppato da Valeo con Stellantis. Troppo spesso, lo schermo di visualizzazione di un veicolo viene buttato via quando questa parte ad alto valore aggiunto potrebbe essere rigenerata. Questo è ciò che Stellantis e Valeo offrono con il display, rigenerato presso il Circular Electronics Lab di Valeo a Nevers (FR) – dove la telecamera anteriore è già in fase di elaborazione – e disponibile nella gamma SUSTAINera a giugno, applicabile sui seguenti modelli: Peugeot 308; Citroën C3 e C3 Aircross; DS DS3 Crossback; Opel Grandland X, Corsa e Mokka.

Sfruttando la sua impronta globale, Valeo vanta oltre 40 anni di esperienza nella rigenerazione di prodotti meccanici. Il suo portafoglio di rigenerazione comprende prodotti come motorini d’avviamento, alternatori, compressori per aria condizionata, pinze freno, volani a doppia massa, attraverso un programma all-brand. Valeo attualmente rigenera un milione di prodotti all’anno e mira a raddoppiare questa capacità entro il 2030, amplificando ulteriormente il suo impatto.

Attraverso il marchio SUSTAINera, Stellantis offre ricambi per auto rigenerati con un’ampia gamma di 12.000 codici articolo in oltre 40 diverse linee di prodotti. Il suo portafoglio comprende motorini d’avviamento, alternatori, frizioni, turbocompressori, iniettori, pinze freno, moduli di controllo elettronico, centraline, multimedia, serbatoio SCR, trasmissioni, motori e batterie ad alta tensione per veicoli elettrici.

“Dopo il successo della nostra collaborazione con Valeo per lanciare la prima telecamera frontale rigenerata per sistemi ADAS, stiamo ampliando la nostra gamma di prodotti rigenerati per includere l’elettronica e lanciare il primo faro a LED rigenerato. Ciò dimostra il nostro impegno nell’innovazione nella rigenerazione automobilistica e nel soddisfare la forte domanda di fari e pezzi di ricambio per display in modo conveniente e sostenibile”, ha affermato Laurence Hansen, SVP Global Circular Economy presso Stellantis.

Christophe Le Ligné, VP R&D e CTO Light del Gruppo Valeo ha affermato: “In Valeo, la sostenibilità non è solo una parola, è un impegno all’azione. In Valeo la sostenibilità significa azione attraverso il lavoro di squadra. Siamo orgogliosi di ampliare il nostro portafoglio rigenerato grazie alla nostra collaborazione con Stellantis, reinventando al contempo le nostre attività industriali. Dopo il lancio di successo della nostra anteprima mondiale due anni fa, stiamo lanciando un’anteprima europea con il proiettore rigenerato. Stiamo portando un’offerta “come nuova” a un costo inferiore per l’utente finale”.