Ram annuncia garanzia di 10 anni/160.000 chilometri sui motori dei suoi pickup in Canada

Il marchio Ram offre ora la migliore garanzia limitata sul gruppo propulsore per camion full-size del Canada, che copre i pickup e i furgoni modello 2026 (esclusi i veicoli completamente elettrici a batteria) venduti in Canada. La nuova garanzia limitata sul gruppo propulsore di 10 anni/160.000 chilometri riflette l’impegno del brand per la qualità a lungo termine dei veicoli, dato che sempre più acquirenti optano per prestiti a lungo termine.

La garanzia limitata di 10 anni/160.000 chilometri sul gruppo propulsore riguarda Ram 1500, 2500, 3500, Chassis Cab 3500/4500/5500 e ProMaster modello 2026 venduti in Canada

“Tutto è più costoso e i camion non fanno certo eccezione. Gli acquirenti di camion stanno finanziando gli acquisti per periodi di tempo più lunghi, con quasi l’80% dei nuovi prestiti per camion che superano i cinque anni”, ha affermato Tim Kuniskis, CEO del marchio Ram. “I nostri clienti stanno facendo un investimento a lungo termine in Ram e, con la migliore garanzia limitata sul gruppo propulsore per camion full-size del Canada, Ram si impegna in modo più forte e duraturo nei confronti dei nostri clienti”.

La nuova garanzia limitata sul gruppo propulsore di 10 anni/160.000 chilometri è disponibile esclusivamente per i clienti che acquistano o prendono in leasing uno qualsiasi dei seguenti veicoli Ram 2026 nuovi e non immatricolati in precedenza presso una concessionaria del brand autorizzata in Canada: Ram 1500 (inclusi i modelli RHO), Ram 2500, 3500, Cab Chassis e ProMaster Van (esclusi i veicoli elettrici a batteria).

La garanzia non è trasferibile e si applica solo all’acquirente al dettaglio originale o al locatario, salvo diversa disposizione di legge. La garanzia copre motore, trasmissione, gruppo di rinvio, alberi di trasmissione, differenziali e assali per 10 anni o 160.000 chilometri, a seconda dell’evento che si verifica per primo. L’offerta di garanzia include acquisti al dettaglio e leasing per privati ​​e aziende, escludendo gli acquisti di flotte. La migliore garanzia limitata sul gruppo propulsore per camion full-size del Canada rientra nell’impegno del marchio di Stellantis di lanciare 25 nuovi prodotti nei prossimi 18 mesi.

Ram offre ora anche una nuova copertura di 5 anni/160.000 chilometri per i clienti di flotte canadesi per i veicoli modello 2026, offrendo agli imprenditori una maggiore tranquillità per la gamma di camion e furgoni più performante del settore.

Inoltre, Ram (e tutti i marchi Stellantis) hanno esteso la copertura della garanzia CanAm alle unità vendute al dettaglio modello 2026 per i consumatori transfrontalieri. La garanzia CanAm ora prevede l’idoneità alla copertura continuativa della garanzia se un veicolo viene esportato negli Stati Uniti dopo più di sei mesi e 15.000 chilometri di servizio in Canada. Tutti i veicoli per flotte e al dettaglio modello 2024 e successivi includeranno ora la copertura della garanzia CanAm.