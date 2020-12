Ram 2500 K2 2020: debutta la speciale edizione del pick-up HD

Il tuner Rocky Ridge ha presentato nelle scorse ore negli Stati Uniti la nuova edizione speciale K2 del Ram 2500 2020. Questo porta con sé un kit di sollevamento e cerchi e pneumatici personalizzati di grosse dimensioni che danno al pick-up lo spazio necessario per affrontare qualsiasi strada o sentiero di montagna.

Il Ram 2500 K2 2020 potrebbe non essere orientato all’off-road come il Power Wagon 2020 ma aggiunge un aspetto completamente personalizzato al già interessante Ram Heavy Duty di quarta generazione. Sotto il cofano è presente il conosciutissimo motore turbodiesel Cummins a sei cilindri in linea da 6.7 litri che produce 375 CV e 1152 nm di coppia massima, offrendo una capacità di traino aggiuntiva che non si può ottenere con il Power Wagon.

Ram 2500 K2: Rocky Ridge presenta la speciale edizione del pick-up heavy duty

Basato sul Ram 2500 Crew Cab 4×4 Off-Road 2020, l’edizione speciale di Rocky Ridge K2 include sospensioni Rocky Ridge da 12,7 cm, cerchi neri off-road da 20”, pneumatici BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM3 da 37″, parafanghi lisci in tinta con la carrozzeria, gradini laterali elettrici, cassaforte nella plancia centrale, poggiatesta con logo ricamato e tanto altro ancora, oltre a una garanzia valida per 3 anni/36.000 miglia (57.936 km).

Rocky Ridge dà la possibilità agli acquirenti di aggiungere molte altre opzioni tra cui sedili in pelle con poggiatesta, prese d’aria sui parafanghi in tinta con la carrozzeria, inserti cromati in tinta con la carrozzeria, paraurti anteriore Vengeance in tinta con la carrozzeria con barra luminosa a LED da 50,8 cm, paraurti posteriore Premium in tinta con la carrozzeria e altro ancora.

Anche se il Ram 2500 K2 dispone di alcune caratteristiche esclusive, ha mantenuto vari elementi di design offerti dal 2500 di quarta generazione. Tutte le versioni sono conformi agli standard Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS). Il prezzo varia in base al pick-up utilizzato come base per il progetto.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato. Disiscrivi le notifiche Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI