Stellantis Pro One leader di mercato in Spagna nel 2025

A soli 31 giorni dalla fine del 2025, i furgoni e i veicoli commerciali leggeri Stellantis Pro One mantengono la loro forte leadership nel mercato spagnolo. Rappresentano il 36,9% delle immatricolazioni di veicoli commerciali in Spagna, con 68.232 unità immatricolate finora quest’anno, il 13% in più rispetto allo stesso periodo del 2024.

A novembre, Stellantis Pro One ha mantenuto la leadership di mercato con una quota del 38,9%. In totale, i veicoli commerciali dei marchi Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot hanno immatricolato 5.851 unità. Per marchio, Peugeot ha guidato il mercato a novembre, con 2.014 immatricolazioni e una quota di mercato del 13,4%. Citroën ha chiuso il mese al terzo posto, raggiungendo 1.861 unità immatricolate e una quota di mercato del 12,4%.

A proposito di Stellantis Pro One si segnala la leadership di Peugeot. A novembre, il marchio ha chiuso il mese al primo posto nel mercato dei veicoli commerciali con 2.014 unità e una quota di mercato del 13,4%. Da inizio anno, Peugeot ha registrato una crescita del 19%, con 22.726 immatricolazioni e una quota di mercato del 13,3%, consolidando la sua seconda posizione in questa categoria, dove vanta modelli di punta come Peugeot Partner, Rifter, Expert e Boxer.

Nel mercato complessivo, il marchio di Stellantis Pro One ha consolidato la sua quarta posizione nella classifica annuale, con 75.146 autovetture e veicoli commerciali immatricolati finora quest’anno, pari a una quota di mercato del 6,2% in Spagna. Questi risultati sono in gran parte dovuti alle vendite di Peugeot a novembre, che hanno totalizzato 6.432 immatricolazioni, il 18% in più rispetto allo stesso mese del 2024, pari a una quota di mercato del 5,9%.

Le autovetture sono state fondamentali per la performance mensile positiva del marchio. In questo mercato, Peugeot ha immatricolato 4.418 nuovi veicoli, con un aumento del 28% rispetto a novembre dello scorso anno e una quota di mercato del 4,7%. Per modello, la Nuova Peugeot 2008, prodotta a Vigo, entra a novembre nella Top 3 del mercato spagnolo delle autovetture, con 2.064 unità immatricolate, il 95,6% in più rispetto a un anno fa e una quota dell’8,8% nella sua categoria, i B-SUV, di cui è leader. Senza abbandonare il segmento B, la Nuova Peugeot 208 si colloca nella Top 9 del mercato spagnolo nel totale cumulativo, con 17.561 unità immatricolate.