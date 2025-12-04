Fiat: arriverà prima la Giga Panda, la “Topolona” o la Fastback? Un 2026 caldo

Il 2026 sarà un anno caldissimo per Fiat. Sono in arrivo infatti numerosi modelli. Oltre alla Padina GPL ci attendono almeno 3 nuovi modelli del tutto inediti: Giga Panda o Pandissima, nuova Fastback e “Topolona”. Quello che tutti si domandano è quale arriverà per primo e se davvero tutti e tre saranno svelati nel corso del prossimo anno.

Potrebbero essere tre i nuovi modelli a debuttare nel 2026 in casa Fiat: ecco quale secondo noi potrebbe arrivare per primo

Fiat Giga Panda conosciuta anche come Pandissima e Grizzly sarà un SUV di segmento C dalle forme squadrate lungo 4,4 metri che arriverà sul mercato in versione ibrida ed elettrica e forse anche a benzina ma solo in alcuni mercati. La vettura nascerà su piattaforma smart car avrà versioni a 5 e 7 posti e sarà prodotta a Kenitra in Marocco. Inizialmente sembrava lei la principale indiziata a debuttare per prima. Tuttavia nei mesi scorsi una voce ha iniziato a girare. Si diceva che a sorpresa Fiat avrebbe fatto debuttare per prima la nuova Fiat Fastback. Si tratta di un SUV coupè lungo sempre 4,4 metri che sarà prodotto sempre a Kenitra in Marocco e sempre su piattaforma smart car. La vettura avrà molto in comune con la Giga Panda da cui differirà solo per la forma della parte posteriore.

Nei giorni scorsi abbiamo saputo che il 2026 potrebbe essere anche l’anno di debutto di un nuovo modello Fiat che abbiamo soprannominato “Topolona”. Non si tratterà di una vettura ma di un quadriciclo elettrico L7 più grande dell’attuale Topolino ma più piccola della Pandina. Forse avrà 4 posti a sedere. Anche questo veicolo sarà prodotto a Kenitra in Marocco. Secondo alcuni a sopresa potrebbe essere proprio questo il modello a debuttare per primo intorno alla metà del prossimo anno con i due C-SUV che invece arriveranno in autunno e forse alla fine debutteranno in contemporanea. Vedremo se davvero le cose andranno così.