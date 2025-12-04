Alfa Romeo: arriverà prima la nuova Stelvio, la nuova Giulia oppure l’erede Tonale?

Alfa Romeo si trova a vivere un periodo di incertezza per quanto concerne le sue future mosse. Ciò appare evidente se si considera che al momento non si sa esattamente quale sarà la prossima novità della sua gamma. Originariamente dopo Junior nel 2024 avrebbe dovuto debuttare la nuova Stelvio nel 2025 e poi nel 2026 la nuova Giulia e tra il 2027 e il 2028 la nuova Tonale o comunque la sua erede che sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi.

Arriverà prima la nuova Alfa Romeo Stelvio, la nuova Giulia o la nuova Tonale?

Al momento però i piani sono cambiati e ora come ora non si sa quale di queste vetture arriverà per prima. Se inizialmente era scontato il debutto per primo del SUV Stelvio adesso invece sono in tanti a scommettere che per prima potrebbe arrivare a fine 2027 l’erede di Alfa Romeo Tonale. Questa come sappiamo sarà prodotta a Melfi su piattaforma STLA Medium con motore ibridi ed elettrici e avrà dimensioni maggiori rispetto al modello attuale. Si parla di quasi 4,65 metri una misura notevole quasi simile a quella dell’attuale Stelvio che aumentrà pure di dimensioni con la prossima generazione.

Come secondo modello a sorpresa potrebbe debuttare la nuova Giulia, questo almenso si vocifera da qualche mese, segno che le modifiche da effettuare sono minori rispetto a quelle della nuova Stelvio. Ad ogni modo pare difficile che prima di fine 2027 inizio 2028 la berlina di segmento possa debuttare. L’ultimo ad arrivare a 2028 inoltrato potrebbe essere proprio la nuova Stelvio che inizialmente dovevamo vedere per primo e ci avrebbe dovuto indicare la nuova identità estetica delle future Alfa Romeo.

Ovviamente al momento sono solo ipotesi in quanto certezze non ne abbiamo. Le uniche certezze come vi abbiamo ripetuto tante volte sono che Giulia e Stelvio sono in ritardo, le attuali versioni sono state confermate fino a fine 2027 e stop. Non escludiamo che per recuperare tempo alla fine le nuove Giulia e Stelvio possano essere presentate insieme molti mesi prima dell’avvio vero e proprio della produzione che difficilmente inizierà prima di metà 2028 a Cassino su piattaforma STLA Large. Da escludere invece l’utilizzo della piattaforma Giorgio che aveva ipotizzato qualcuno che aveva immaginato una doppia gamma delle due vetture con due diverse piattaforme a seconda dell’utilizzo di motori termici o elettrici. Questo non accadrà la piattaforma sarà unica e sarà appunto la STLA Large.