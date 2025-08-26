Alfa Romeo: in autunno capiremo meglio la situazione di Stelvio e Giulia

Tra meno di un mese saremo in autunno con la prossima stagione che potrebbe fare chiarezza su quello che sarà il futuro di Alfa Romeo ed in particolare delle nuove Stelvio e Giulia il cui debutto è stato ufficialmente rimandato a data da destinarsi da parte del CEO del biscione Santo Ficili. Potremmo finalmente avere le idee più chiare su quando le due auto potrebbero effettivamente debuttare dopo lo stop dei mesi scorsi. Al momento la confusione regna sovrana: c’è chi dice che le auto debutteranno nel 2026 e chi nel 2027. Altri ancora parlano addirittura del 2028. Qualcuno ipotizza che prima sarà svelata la nuova Stelvio altri invece si dicono convinti che per prima sarà presentata la nuova Giulia.

Per quanto riguarda le nuove Alfa Romeo Stelvio, Giulia e Tonale in autunno capiremo meglio la situazione

Ovviamente notizie certe le avremo solo quando Santo Ficili svelerà il nuovo piano industriale di Alfa Romeo per il quale però probabilmente prima si dovrà aspettare il piano generale di Stellantis che sarà redatto dal nuovo CEO Antonio Filosa e che probabilmente sarà rivelato nel corso dei primi mesi del 2026. Tuttavia si dice che le prime succose anticipazioni a proposito del futuro della casa automobilistica milanese saranno fatte già nel corso del prossimo autunno.

Questo vale ovviamente per le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia ma anche per il futuro di Tonale che a breve dovrebbe ricevere un restyling ma di cui già si parla di prossima generazione. Una vettura del biscione dovrebbe essere prodotta a Melfi dal 2027 ma al momento non si sa se sarà l’erede di Tonale o un modello completamente diverso. Certo è che la vettura utilizzerà la piattaforma STLA Medium e che arriverà sul mercato in versione elettrica al 100 per cento e ibrida. Insomma sembra assai probabile che nei prossimi mesi avremo le prime risposte certe alle tante domande che in questo momento tutti i fan del biscione e anche gli addetti ai lavori si fanno a proposito del futuro dello storico marchio milanese.