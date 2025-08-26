Fiat Toro 2026 riceve optional che migliorano la capacità di carico e la praticità

Tutti gli standard di qualità, ingegneria e sicurezza degli accessori Stellantis e Mopar sono presenti anche nella gamma Fiat Toro 2026. Le sei versioni del pick-up – Endurance, Freedom, Volcano, Ultra, Volcano Diesel e Ranch Diesel – sono completate da oltre 50 articoli che privilegiano l’uso del cassone come bagagliaio, la capacità di carico, la praticità quotidiana e il design.

I punti di forza della nuova linea di accessori includono la facilità d’uso del cassone, con elementi come il tetto rigido manuale ed elettrico, il cassone, la borsa per il cassone, il materassino e il divisorio. Per una versatilità e una capacità di carico ancora maggiori, vengono anche i seguenti accessori: prolunga per il cassone, portapacchi, barre trasversali per il cassone, barra trasversale per il cassone e gancio di traino da 400 kg.

La praticità nell’uso quotidiano è sottolineata dalle dotazioni: caricabatterie wireless, sensore di parcheggio anteriore, portabici sul tetto, copriportabici e tappetini con bordo rialzato. Completano l’elenco elementi quali Santo Antônio, pedane laterali, terminali di scarico, scarico, parafanghi e modanature, con particolare attenzione al design.

Il Fiat Toro 2026 è il modello Fiat più “Moparizzato”, ovvero quello che vende il maggior numero di accessori Mopar, e ha rivoluzionato il segmento dei pick-up in Brasile, guidando la categoria per 10 anni consecutivi. Il modello 2026 presenta nuove dotazioni e un look ancora più robusto e sofisticato, con uno spirito avventuroso, ma anche raffinatezza, comfort e tecnologia.

Gli accessori disponibili per Fiat Toro sono stati ideati, sviluppati e approvati da Stellantis-Mopar Engineering in America Latina e negli Stati Uniti, il più grande mercato e culla mondiale dei pick-up. L’installazione di questi accessori rende i veicoli ancora più completi e sicuri, preservandone integrità, resistenza, capacità e qualità.Tutti gli articoli rispettano rigorosi standard di omologazione, mantenendo l’integrità, la sicurezza, la qualità e la garanzia del veicolo, con un elevato livello di nazionalizzazione.

Per il nuovo Fiat Toro 2026 è disponibile un’ampia gamma di accessori pensati per personalizzare e rendere più funzionale il veicolo. Tra le opzioni ci sono il pratico hardtop, che può essere scelto in versione manuale oppure elettrica, e utili soluzioni come il sacco con contenitore per rifiuti. Non mancano i tappeti, progettati per essere rimossi rapidamente e disponibili anche nella versione con bordi rialzati, ideali per una migliore protezione.

Per chi desidera organizzare al meglio il vano di carico, sono previsti accessori come il divisore del secchio, le estensioni e le staffe laterali. È possibile arricchire il look e la praticità del mezzo con il portapacchi e le traverse, oltre a elementi estetici come i terminali di scarico, le modanature e i parafanghi.

Tra gli accessori funzionali di Fiat Toro 2026 spiccano il gancio di traino, il caricabatterie a induzione per ricaricare lo smartphone senza fili e il sensore di parcheggio anteriore, che migliora la sicurezza nelle manovre. Per la protezione e la sicurezza ci sono la vite antifurto, il lucchetto per la ruota di scorta e il cappuccio nero da marinaio. Infine, non manca il caratteristico Sant’Antonio, pensato per chi desidera dare un tocco distintivo al proprio veicolo.