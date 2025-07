Fiat Doblò e altri 3 furgoni Stellantis vincono il premio “Best Small Van” agli Auto Express New Car Awards 2025

Citroën Berlingo Van, Fiat Doblò, Peugeot Partner e Vauxhall Combo hanno vinto il premio “Best Small Van” agli Auto Express New Car Awards 2025, riconoscendo la versatilità e la praticità di questi piccoli furgoni. I prestigiosi Auto Express New Car Awards celebrano e premiano i migliori veicoli del settore automobilistico in 27 categorie, selezionati da una giuria di esperti indipendenti alla ricerca di veicoli che dimostrino praticità, efficienza, convenienza, affidabilità ed esperienza di guida eccezionale.

Premiati con il Best Small Van Fiat Doblò, Peugeot Partner e Vauxhall Combo e Citroen Berlingo

Stellantis si è aggiudicata con orgoglio il premio “Small Van”; i giudici hanno sottolineato la natura efficiente, elegante e versatile di Citroën Berlingo Van, Fiat Doblò, Peugeot Partner e Vauxhall Combo. In tutti e quattro i marchi, i pluripremiati sistemi di propulsione elettrica avanzata, i sistemi di assistenza alla guida integrati e la connettività offrono un ambiente di lavoro senza stress per i conducenti e sono partner commerciali affidabili per i proprietari di veicoli commerciali.

Paul Barker, direttore di Auto Express, ha dichiarato: “Un recente incremento di efficienza, tecnologia e stile ha portato la gamma di piccoli furgoni Stellantis ai vertici della categoria. Un’ampia gamma di opzioni significa che c’è una versione adatta a ogni attività, in termini di carico utile e propulsione, ed è un furgone ideale per il lavoro in città.”

Stellantis ha ottenuto una doppia menzione speciale agli Auto Express New Car Awards 2025, con tutti e quattro i suoi furgoni medi, Citroën Dispatch, Fiat Scudo, Peugeot Expert e Vauxhall Vivaro, premiati per l’esperienza di guida simile a quella di un’auto, le avanzate dotazioni di sicurezza e la scelta di motorizzazioni elettriche o diesel. Anche la gamma di furgoni di grandi dimensioni, che comprende Citroën Relay, Fiat Ducato, Peugeot Boxer e Vauxhall Movano, ha ricevuto un’encomiabile menzione speciale grazie ai recenti aggiornamenti che ne hanno migliorato prestazioni e versatilità, sia nelle versioni elettriche che in quelle diesel.

Nell’ultimo anno, Stellantis ha apportato aggiornamenti completi all’intera gamma di veicoli commerciali, con ogni modello rinnovato, dotato di connettività migliorata e un’autonomia elettrica estesa. Disponibili con una scelta di propulsori, le varianti elettriche offrono fino a 342 km di autonomia (WLTP) e tempi di ricarica dal 20 all’80% inferiori a 30 minuti con un caricabatterie rapido a corrente continua da 100 kW.

Il successo agli Auto Express New Car Awards per Fiat Doblò e gli altri furgoni è l’ultimo dei tanti riconoscimenti ottenuti da Stellantis, che ha vinto il premio “Van Manufacturer of the Year” ai Great British Fleet Awards 2025, a riconoscimento della sua innovazione. Stellantis è stata tra le prime case automobilistiche a offrire versioni elettriche di tutti i suoi modelli di veicoli commerciali leggeri (LCV) per Citroën, Fiat Professional, Peugeot e Vauxhall. Con una posizione dominante nel settore dei veicoli commerciali, Stellantis è il produttore di furgoni elettrici più venduto nel Regno Unito, con i suoi marchi che detengono collettivamente una quota di mercato del 28,9% da inizio anno. Nel mercato complessivo dei furgoni, Stellantis ha rappresentato oltre un quarto di tutti i furgoni venduti nel Regno Unito nel 2025.

Fiat Doblò

Il Peugeot Partner è in testa alla classifica dei furgoni compatti più venduti nel Regno Unito, mentre il Vauxhall Combo Electric continua a guidare il segmento dei furgoni elettrici compatti, offrendo alle aziende una soluzione pratica ed efficiente per la guida quotidiana. I furgoni elettrici compatti di Stellantis vengono prodotti nel primo stabilimento di produzione in serie esclusivamente per veicoli elettrici del Regno Unito, che comprende Citroën ë-Berlingo Van, Peugeot E-Partner, Fiat Doblò elettrico e Vauxhall Combo Electric.

Thomas Ray, Direttore B2B di Stellantis UK, ha dichiarato: “Vincere il premio Auto Express Small Van è la conferma dell’impegno di Stellantis, leader del settore, nel soddisfare le diverse esigenze dei clienti attraverso una gamma di veicoli di prim’ordine. La nostra gamma di piccoli van si concentra su una scelta, una sicurezza e una versatilità senza pari per clienti business e professionali. Dal comfort del Citroën Berlingo Van allo stile del Fiat Doblò, fino ai bestseller Peugeot Partner e Vauxhall Combo Electric, ci impegniamo a essere il marchio indiscusso per i veicoli commerciali nel Regno Unito e in Europa. Grazie a tutti i giudici che ci hanno selezionato per questo prestigioso premio.”