La nuova Peugeot 2008 è stata premiata come miglior SUV in Argentina

In Argentina, la piattaforma digitale specializzata Autocosmos ha premiato la Nuova Peugeot 2008 come migliore SUV regionale del 2024, nell’ambito di una votazione aperta a cui hanno partecipato oltre 10.000 utenti. Questo premio viene assegnato al miglior lancio dell’anno in ogni categoria, votato direttamente dalla comunità di Autocosmos.

Sin dal suo lancio, la Nuova Peugeot 2008 ha segnato una svolta nel segmento B-SUV grazie al suo design dirompente, alla tecnologia all’avanguardia e alla robustezza, che le hanno permesso di affermarsi rapidamente come punto di riferimento della sua categoria.

Con questo nuovo riconoscimento, la marca del leone riafferma la sua presenza agli Autocosmos Awards, dove si era già distinta nelle precedenti edizioni con modelli come la Peugeot 3008 Hybrid4 (2022), 3008/5008 (2021), 5008 (2018) e 3008 (2017), tutte nella categoria SUV importato dell’anno. Questo nuovo traguardo sottolinea l’impegno di Peugeot verso l’innovazione, la qualità e la preferenza dei consumatori argentini.

L’attesissimo SUV prodotto in Argentina ha debuttato a metà del 2024 con una proposta davvero rivoluzionaria. La nuova Peugeot 2008 coniuga design moderno, tecnologia avanzata ed efficienza, affermandosi come prodotto chiave nel portfolio locale del marchio.

Foto Peugeot

L’elegante estetica esterna è completata da interni sofisticati, dotati di materiali di alta qualità e del distintivo i-Cockpit, un’innovazione Peugeot che ridefinisce l’esperienza di guida. Grazie a queste qualità, la 2008 divenne rapidamente un successo commerciale e un punto di riferimento di immagine nel segmento B-SUV. A meno di un anno dal lancio, la nuova Peugeot 2008 è già pronta a conquistare il secondo posto nella sua categoria entro il 2025, con quasi 9.000 unità immatricolate, riaffermando la posizione di leadership del marchio nel competitivo mondo dei veicoli compatti.