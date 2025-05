Leapmotor T03 è il secondo modello urbano più acquistato in Polonia ad aprile 2025

Dopo un debutto di grande successo in Polonia a febbraio di quest’anno, Leapmotor continua il suo sviluppo dinamico, ampliando rapidamente la rete di showroom autorizzati di vendita e assistenza del marchio, che attualmente conta 13 punti e che presto sarà ampliata con ulteriori nuove sedi. Il grande interesse dei clienti per il nuovo marchio si traduce anche in ottimi risultati di vendita. Ad aprile di quest’anno. Leapmotor ha venduto 157 unità del modello T03, che le hanno permesso di conquistare la seconda posizione, con una quota del 17,72%, nell’intero segmento A – piccole city car. Il risultato è ancora migliore nella categoria delle city car BEV, dove il modello Leapmotor T03 si è classificato al secondo posto in entrambi i segmenti A e B, con una quota impressionante del 26,21%.

Con 157 unità vendute, la Leapmotor T03 è diventata il secondo modello urbano completamente elettrico più acquistato in Polonia ad aprile

Il marchio Leapmotor in Polonia ha introdotto un nuovo interessante finanziamento per il modello Leapmotor T03. Questa popolare auto elettrica urbana è ora disponibile per il noleggio a lungo termine su Leasys a partire da 289 PLN netti al mese per le ditte individuali. Inoltre, Leapmotor offre il modello T03 con un abbonamento SimplyDrive molto interessante a partire da 99 PLN netti al mese per le ditte individuali e da 189 PLN lordi al mese per i clienti individuali, che è il prezzo di un abbonamento mensile a Varsavia.

Ricordiamo che Leapmotor T03 è un modello compatto a 5 porte del segmento A che offre un’autonomia di 265 km nel ciclo misto e addirittura di 395 km nel ciclo urbano (secondo lo standard WLTP) e uno spazio interno paragonabile a quello di un’auto del segmento B. La gamma di modelli Leapmotor in Polonia comprende attualmente i seguenti modelli: la city car T03 e il SUV C10 con trazione completamente elettrica EV e una versione EV Range Extended.

Tutti i modelli Leapmotor offrono tecnologie all’avanguardia e livelli elevati di prestazioni, efficienza, sicurezza e autonomia a prezzi accessibili, grazie alle solide capacità ingegneristiche interne e all’integrazione verticale della casa automobilistica cinese. Leapmotor prevede di lanciare un nuovo modello all’anno nei prossimi tre anni, tra cui il SUV compatto B10.