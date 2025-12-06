Fiat Grande Panda: consegne posticipate a marzo 2026 nel Regno Unito

Fiat Grande Panda ha ricevuto una accoglienza notevole in Europa. Basti pensare che Stellantis invia di continuo nuovi operai a Kragujevac in Serbia dove l’auto viene prodotta per aumentare la produzione. Nonostante ciò, la domanda è talmente elevata che non si riesce a soddisfare. Da qui la decisione di posticipare le consegne delle unità previste per i clienti del Regno Unito. Fiat ha deciso di dare la priorità ai paesi con guida a sinistra dove la richiesta della vettura è elevatissima. Di conseguenza ha posticipato le consegne ai clienti inglesi a marzo 2026. Si tratta di una data di ben 11 mesi dopo rispetto a quanto previsto in un primo momento.

Un portavoce di Fiat ha dichiarato ad Autocar: “Fiat Grande Panda sta riscuotendo una notevole domanda nei mercati con guida a sinistra in cui è stata lanciata finora, il che ha un impatto sull’avvio della produzione delle auto con guida a destra per il Regno Unito”. Dopo il lancio della Grande Panda, le vendite di Fiat sono cresciute in Europa. Secondo i dati pubblicati dall’associazione di categoria ACEA, tra gennaio e ottobre 2025 sono state immatricolate 21.291 auto nell’UE, rispetto alle 17.630 dello stesso periodo del 2024.

Fiat Grande Panda è presente da tempo nel configuratore online di Fiat UK e, nel frattempo, la casa automobilistica ha aggiornato la struttura della gamma: l’allestimento iniziale Red è stato rimosso e rimpiazzato dall’allestimento Pop, ora proposto come versione d’ingresso.

Il piccolo crossover viene offerto in due varianti di motorizzazione: una completamente elettrica e una ibrida leggera. I prezzi di listino partono da 20.995 sterline per la versione a batteria e da 18.995 sterline per la configurazione ibrida, rendendo il modello competitivo nel segmento delle city car rialzate.

Fiat ha inoltre lasciato intravedere l’arrivo di una versione a trazione integrale. A maggio il marchio ha presentato alla stampa un prototipo dall’aspetto più robusto, pensato per anticipare questa possibile evoluzione. L’ipotesi è che il sistema 4×4 sfrutti il motore ibrido già disponibile, abbinato a un piccolo motore elettrico montato sull’asse posteriore, attivo solo quando le ruote anteriori perdono aderenza. La produzione non è stata ancora confermata, ma l’arrivo è atteso entro il 2026. Vedremo dunque quando arriverà questa attesa versione che dovrebbe far aumentare ancora la richiesta per la segmento B della casa torinese.