Fiat partecipa al CCXP 2025 con la Pulse Abarth Special Edition Stranger Things

Fiat ha annunciato nelle scorse ore la sua partecipazione all’edizione 2025 del CCXP, il più grande festival di cultura pop al mondo. Quest’anno, i visitatori potranno ammirare il buzzmodel della Pulse Abarth Special Edition Stranger Things, sviluppato in occasione della sponsorizzazione della quinta e ultima stagione della serie di successo Netflix.

In uno spazio completamente Instagrammabile che ricorda il “Sottosopra”, i visitatori potranno avvicinarsi e vivere un’esperienza immersiva con la Pulse Abarth di Stranger Things. Una volta saliti a bordo, i partecipanti dovranno mantenere la concentrazione finché il veicolo non attraverserà magicamente il portale, creando la sensazione di entrare in questo universo parallelo. Una telecamera GoPro sarà a disposizione per immortalare il momento.

Oltre all’esperienza con l’auto, i partecipanti potranno immortalare il momento scattando una foto con il Demogorgone e portare a casa un portachiavi a tema frutto della collaborazione. Presentata al Salone dell’auto di San Paolo, la Pulse Abarth Stranger Things unisce tutta la sportività del marchio Abarth, la divisione sportiva di Fiat, al misterioso universo della serie.

All’interno, il modello presenta sedili sportivi più ampi con design a tentacoli illuminati che si estendono anche ai pannelli delle portiere. I segni degli artigli del Demogorgone sono incorporati nel design dei sedili, rafforzando l’esclusività del progetto. Sul soffitto, un alfabeto serigrafato con luci evoca una delle scene più iconiche della serie, offrendo un’esperienza immersiva e sensoriale a chi sale a bordo.

All’esterno, sono stati incorporati nel modello altri dettagli che ricordano la serie, come uno spoiler posteriore per renderlo ancora più imponente e un doppio terminale di scarico, ruote con nuove dimensioni, che rendono il modello ancora più robusto, nuove prese d’aria sul cofano, minigonne anteriori e laterali, nonché una luce di stop installata all’altezza del paraurti e un badge con i tentacoli del Demogorgone, che completano il look audace del buzzmodel.

Oltre al modello Buzz, Fiat ha lanciato un’edizione speciale della Pulse Abarth Stranger Things. Sono disponibili 511 unità – un riferimento al numero Undici del protagonista – presso tutte le concessionarie Fiat in Brasile. CCXP si svolgerà dal 4 al 7 dicembre al São Paulo Expo, a San Paolo (SP).