Opel lancia la “Super Rottamazione” sull’intera gamma

Strategia commerciale sempre più incisiva per Opel, che lancia la “Super Rottamazione”. In un quadro di incertezza sul futuro degli incentivi statali e sulle loro articolazioni, il costruttore tedesco ha deciso di percorrere una sua strada, per venire incontro ai bisogni della clientela. L’obiettivo è quello di rendere più accessibile la mobilità nel Belpaese, oltre le misure di supporto governative.

Opel Italia sposa una strategia chiara ed inclusiva, con nuovi incentivi su tutta la gamma e su tutte le motorizzazioni, senza vincoli di reddito ISEE o di residenza. Vengono così superati i complessi paletti di accesso legati a reddito e territorialità presenti nelle misure varate dall’esecutivo. Con la nuova campagna di “Super Rottamazione“, il marchio del “blitz” rompe gli schemi del mercato, aprendo altri orizzonti per quanti desiderano acquistare un’auto del listino attuale.

Questa iniziativa punta ad allargare la possibilità di accesso a tecnologie moderne e motorizzazioni efficienti. Opel Italia non prevede barriere: nessun limite ISEE, nessuna distinzione basata sul comune di residenza. Bisogna solo avere una vettura da rottamare. Nulla di più. Lo scopo è quello di spingere ogni automobilista a rinnovare il proprio veicolo, alle migliori condizioni di mercato.

All’acquirente viene data libertà di scelta su motorizzazioni e modelli, perché questa campagna è capillare, toccando tutta la gamma e le varie alimentazioni. Gli incentivi della “Super Rottamazione” di Opel non orientano in modo selettivo, ma danno autonomia decisionale, regalando ai potenziali acquirenti la possibilità di assecondare i bisogni personali, senza interferenze di natura esterna. Solo il budget a disposizione e le specifiche necessità faranno da stella polare nella selezione della vettura da mettere in garage.

L’intera gamma Opel è coperta dall’intervento: dalla piccola Corsa ai SUV Mokka, Frontera e Grandland. Come già scritto, tutte le motorizzazioni sono incluse negli incentivi della casa tedesca: dalle versioni termiche ad alta efficienza a quelle 100% electric, passando per le ibride. Sicuramente è un forte segnale lanciato al mercato del Belpaese, come sottolinea Giorgio Vinciguerra, Managing Director Opel Italia. Qui non ci sono burocrazie e formalismi asfissianti, ma solo strumenti per dare in modo chiaro un supporto a quanti puntano verso una mobilità più sicura e sostenibile. L’unico vincolo richiesto è il possesso di un’auto da rottamare.

Si può ipotizzare che la “Super Rottamazione” del “blitz” raccoglierà numeri più alti di destinatari fra gli acquirenti della nuova Corsa. Grazie agli incentivi di cui vi abbiamo parlato, la popolare city-car potrà essere acquistata al prezzo d’ingresso di 13.450 euro. Per i dettagli, vi invitiamo a fare i doverosi approfondimenti nel sito ufficiale del costruttore tedesco o presso i punti vendita. La campagna, non cumulabile con altre iniziative in corso, è già attiva. Potrà essere sfruttata presso i rivenditori del marchio aderenti.