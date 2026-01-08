Nuova Alfa Romeo Stelvio: linea aerodinamica, design elegante e motori potenti, anteprima nel 2026?

Nuova Alfa Romeo Stelvio è la prossima top di gamma della casa automobilistica del biscione. Il suo debutto dovrebbe avvenire tra il 2027 e il 2028 dopo che l’attuale generazione sarà andata in pensione. Non si esclude ovviamente che qualche anteprima del nuovo modello possa arrivare già nel corso di questo 2026 appena iniziato.

Nel frattempo vi mostriamo un nuovo render del creatore digitale Bruno Callegarin che immagina così una futura versione del SUV con uno stile molto aerodinamico ed elegante. Questa ipotesi ha subito conquistato i cuori di molti alfisti che chiedono però di dare al modello una gamma di motori degna di Alfa Romeo.

Già nel 2026 qualche anteprima della nuova Alfa Romeo Stelvio potrebbe esserci: ecco come immaginiamo il SUV

Nuova Alfa Romeo Stelvio che inizialmente doveva debuttare nel 2025 è stata rinviata a data da destinarsi con la vita dell’attuale generazione prolungata fino a fine 2027. Ovviamente questo non significa che qualche anticipazione non possa anche arrivare entro fine anno e poi magari una presentazione vera e propria ci sarà l’anno prossimo con la speranza che gli ordini si possano aprire già verso fine anno.

La vettura che sarà prodotta a Cassino, nascerà come del resto anche la nuova Alfa Romeo Giulia su piattaforma STLA Large. A Cassino attendono con trepidazione l’arrivo di queste auto dopo che lo scorso anno la produzione è scesa sotto quota 18 mila unità e si prevede che il 2026 sarà molto peggio con forse meno di 13 mila unità in totale tra Giulia, Stelvio e Maserati Grecale.

Una nuova Alfa Romeo Stelvio con una linea così elegante e sportiva come dicevamo merita senz’altro una gamma di motori all’altezza. Non solo tra le versioni elettriche tra cui dovrebbe esserci una da quasi mille cavalli e una ad autonomia estesa, ma anche tra le termiche. Ricordiamo infatti che nella gamma ci saranno anche alcuni ibridi con motori quali il V6 Nettuno di Maserati e l’Hurricane 4 della Grand Cherokee, tutti però con qualche forma di elettrificazione. Anche la versione Quadrifoglio, futura top di gamma del SUV, dovrebbe continuare ad essere termica.