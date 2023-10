Calle Carlberg vince l’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” 2023

Il vincitore dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” di quest’anno è Calle Carlberg. Nel grande finale della stagione nell’ambito del Rally dell’Europa centrale, la finale del Campionato mondiale di rally FIA intorno a Passau, il 23enne svedese non ha lasciato nulla a desiderare. Di fronte all’élite mondiale del rally e a un totale di 125.000 spettatori, Carlberg e suo padre Torbjörn hanno conquistato con sicurezza il secondo posto sulla Opel Corsa Rally Electric di Schmack Motorsport e hanno festeggiato la vittoria del titolo 2023 nella prima coppa mondiale di rally elettrico monomarca.

Calle Carlberg è il vincitore dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe”

Nel frattempo, le speranze di titolo del suo rivale Max Reiter hanno subito una battuta d’arresto. Una foratura nella prima prova speciale ha comportato una perdita di tempo di circa un minuto e mezzo e una retrocessione in fondo al campo della Coppa. Tuttavia, il 23enne Dillinger e il copilota Conny Nemenich sono riusciti a risalire fino al terzo posto con un totale di tre migliori tempi nelle prove speciali, ma alla fine si sono dovuti accontentare del secondo posto. “È stato un grande rally e un vero onore poter prendere parte a questa gara del campionato del mondo”, ha commentato Reiter, che alla fine era a 18 punti dal grande trionfo. “Dopo la foratura di sabato mattina il motto era: attacco massimo per recuperare il più possibile il deficit. Ci siamo riusciti bene. Senza sfortuna avremmo potuto vincere qui. Ma “avrebbe” e “avrebbe” non contano nel motorsport. Congratulazioni a Calle, è stata una battaglia fantastica con lui per tutta la stagione. E’ un degno campione”.

Liberati dalla pressione della lotta per il titolo, Luca Pröglhöf e la copilota Christina “Dina” Ettel hanno disputato un rally eccezionale, sono stati in prima linea in tutte le prove speciali, hanno fatto segnare due migliori tempi e hanno festeggiato la loro prima vittoria nell’ADAC Opel Electric Rally Cup “alimentato da GSe”. Grazie al miglior tempo nella finale “Power Stage”, il 24enne austriaco ha ottenuto il massimo di 35 punti possibili e ha concluso la stagione al terzo posto assoluto. “Sono senza parole”, ha ammesso il vincitore della manche finale. “È stata la prima volta per me in così tanti ambiti: la prima gara del Campionato del mondo, il miglior tempo della prima prova speciale e ora anche la prima vittoria in una gara di Coppa. Siamo migliorati come tutta la squadra. Christina ha avuto un ruolo importante nell’aiutarci con il suo feedback. È stato un grande rally in condizioni molto difficili. Essere stato qui ed essere sul gradino più alto del podio è semplicemente fantastico”.

Al quarto posto, Raffael Sulzinger e la sua compagna Lisa Kiefer hanno fatto un ottimo inizio nel campo delle auto elettriche veloci. Nonostante solo pochi chilometri di prova sulla Corsa Rally Electric, che non gli era familiare, il 38enne eroe locale è migliorato sempre di più: “È un cambiamento che ha richiesto pochi chilometri. Ma il nostro obiettivo era finire tra i primi cinque tra tutti i piloti esperti della Coppa. L’assegnazione degli ospiti è stata una bella esperienza che ci è davvero piaciuta. Soprattutto perché l’atmosfera in gara e tra i partecipanti è davvero fantastica”.

Poiché Sulzinger non aveva diritto a punti, Sarah Rumeau e Julie Amblard hanno ricevuto ancora una volta i punti per il quarto posto, dove hanno anche completato la loro stagione di debutto nell’ADAC Opel Electric Rally Cup. Dopo la loro prestazione più forte della stagione e a soli due secondi da Rumeau/Amblard, i fratelli Anthony e Adrien Rott hanno continuato la loro tendenza al rialzo e hanno concluso al sesto posto nel campionato del mondo rally, il che significava che i francesi avevano i punti per il quinto posto.