Il motore HEMI V-8 da 5,7 litri è ora disponibile per l’ordine sul Ram 1500 in un altro mercato

Dopo gli USA, il Ram 1500 con motore HEMI torna protagonista sul mercato canadese, rispondendo alle richieste degli appassionati di pick-up di grandi dimensioni. A partire da oggi, i clienti in Canada possono nuovamente ordinare il Ram 1500 Model Year 2026 equipaggiato con il celebre V8 HEMI da 5,7 litri, abbinato alla tecnologia mild hybrid eTorque, soluzione che combina prestazioni elevate ed efficienza migliorata.

Il motore Hemi V8 è ora disponibile per l’ordine in Canada su nove livelli di allestimento Ram 1500

Il Ram 1500 2026 con motore HEMI viene proposto a un prezzo di partenza di 68.185 dollari canadesi, cifra che include il prezzo consigliato dal costruttore di 65.490 dollari più 2.595 dollari relativi a costi aggiuntivi. Il modello è già ordinabile presso la rete ufficiale.

Il ritorno del V8 HEMI, fortemente richiesto dal pubblico, conferma la strategia di Ram orientata a offrire la massima libertà di scelta in termini di motorizzazioni. Con questa reintroduzione, la gamma Ram 1500 2026 si arricchisce fino a includere quattro diverse opzioni di propulsione, capaci di rispondere a esigenze differenti di prestazioni, capacità di traino ed efficienza.

“Il ritorno dell’HEMI è un chiaro messaggio da parte di Ram: stiamo ascoltando”, ha dichiarato Trevor Longley, presidente di Stellantis Canada. “Lo volevi, è tornato, ed è ora protetto dalla migliore garanzia limitata sul gruppo propulsore per camion full-size in Canada.”

Il sei volte vincitore del premio Wards 10 Best Engines torna nella gamma Ram 1500, offrendo prestazioni ed efficienza leggendarie. Disponibile sui modelli Crew Cab con cassone da 1,50 m e 17,8 cm, il motore HEMI V-8 da 5,7 litri eroga 395 cavalli e 410 lb-ft di coppia potenziati dalla tecnologia ibrida eTorque.

Il sistema mild hybrid eTorque sostituisce il tradizionale alternatore montato sul motore con un gruppo motogeneratore azionato a cinghia. Il motore funziona con il pacco batteria da 48 volt per garantire un avvio/arresto rapido e fluido del motore, consentendo al contempo fino a 130 lb-ft di coppia supplementare.

La disattivazione dei cilindri Fuel Saver funziona disattivando quattro degli otto cilindri del motore in condizioni di carico leggero per migliorare l’efficienza del carburante. Per completare il tutto, il motore HEMI V-8 da 5,7 litri è dotato di serie dello scarico ad alte prestazioni G/T, che aggiunge ulteriore carattere.

Il sistema ibrido eTorque immagazzina energia in una batteria agli ioni di litio compatta da 430 wattora, alloggiata in un involucro insonorizzato dietro il sedile posteriore. Raffreddato ad aria e ventilato internamente, il sistema utilizza doppie ventole di raffreddamento per mantenere temperature ottimali della batteria, pur rimanendo acusticamente isolato per i passeggeri.

Un convertitore CC-CC da 3 kilowatt riduce i 48 volt per caricare la batteria convenzionale da 12 volt del camion e per alimentare gli accessori. Il motore HEMI V-8 da 5,7 litri mantiene un motorino di avviamento tradizionale per le partenze a basse temperature.



I vantaggi di eTorque vanno oltre lo start/stop. Migliora i cambi di marcia, migliora la disattivazione dei cilindri per il risparmio di carburante e rende più fluide le transizioni in accelerazione e frenata, contribuendo a ridurre rumore, vibrazioni e ruvidità (NVH). L’opzione HEMI, dotata di trazione integrale di serie in Canada, offre una capacità di traino fino a 4.613 kg (10.170 lb) e una capacità di carico utile massima di 748 kg (1.650 lb) (SAE J2807).