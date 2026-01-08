in Fiat

Nuova Fiat Croma: in un video la rinascita di una vera icona

Il render rappresenta la rinascita di un’icona del segmento D, reinterpretata in chiave contemporanea

Nuova Fiat Croma

Nuova Fiat Croma è l’ipotetica futura generazione della celebre ammiraglia di Fiat che ormai è diventata una vera e propria icona che molti rimpiangono. Al momento non vi è alcuna possibilità che la casa torinese riporti in vita un simile modello dato che la nuova direzione intrapresa dal marchio è quella di puntare su auto compatte o medie con un occhio ai SUV vista la loro crescente popolarità. Purtroppo quindi al momento non sembra esserci spazio per il ritorno di una vera e propria ammiraglia.

Nuova Fiat Croma: con uno stile simile a questo farebbe di certo la sua figura sul mercato

Nonostante ciò sul web si continuano a fare ipotesi su come sarebbe una nuova Fiat Croma reintepretata in chiave moderna. L’ultima ipotesi è quella formulata nelle scorse ore dall’architetto e designer Tommaso D’Amico che nel suo canale di YouTube ha pubblicato un video render in cui ipotizza quello che secondo lui potrebbe essere o dovrebbe essere lo stile di una versione moderna della celebre berlina di segmento D. Il risultato è quello che potete vedere nel video qui sotto.

Il render in questione è stato ribattezzato dal suo autore come Fiat Croma ’27 Concept e secondo quanto dichiara lo stesso artista digitale rappresenta la rinascita di un’icona del segmento D, reinterpretata in chiave contemporanea con un linguaggio stilistico maturo, tecnologico e fortemente identitario. Un progetto che fonde eleganza italiana, innovazione e concretezza, riportando il nome Croma al centro della mobilità premium accessibile.

Nuova Fiat Croma

La nuova Fiat Croma di questo render si presenta come una fastback di segmento medio dalle proporzioni armoniose e dal carattere deciso, capace di coniugare eleganza e dinamismo in una visione fortemente contemporanea. Le superfici della carrozzeria risultano pulite e tese, con volumi ben definiti, spalle posteriori muscolose e una linea di cintura marcata che rafforza la presenza su strada. Il frontale comunica tecnologia e robustezza grazie a una firma luminosa full LED a sviluppo orizzontale, inserita in una calandra essenziale dal disegno tecnico. Al posteriore, i gruppi ottici sottili e l’estrattore integrato trasmettono stabilità e attenzione ai dettagli.

La livrea Bianco Perla Tecnologico valorizza le forme, mentre inserti in nero lucido e satinato impreziosiscono cerchi, cornici ed elementi aerodinamici. I cerchi in lega, dal design futuristico e ottimizzato per l’aerodinamica, completano un’estetica moderna e raffinata.

All’interno, la nuova Fiat Croma di Tommaso D’Amico adotta un’impostazione da lounge hi-tech, con materiali di qualità, sedili ergonomici in pelle chiara e una plancia orizzontale dominata da ampi display digitali. L’illuminazione ambientale crea un ambiente accogliente e sofisticato. Progettata su piattaforma modulare multienergia, la nuova Croma viene immaginata con motorizzazioni benzina, ibride, plug-in e 100% elettriche, incarnando una visione equilibrata tra tradizione Fiat, innovazione e mobilità del futuro. Insomma senza dubbio una bellissima ipotesi che farà sognare i tantissimi fan che ancora oggi questa vettura vanta in Italia e nel mondo.

ARGOMENTI: Render Auto