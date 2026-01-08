Nuova Fiat Croma: in un video la rinascita di una vera icona

Nuova Fiat Croma è l’ipotetica futura generazione della celebre ammiraglia di Fiat che ormai è diventata una vera e propria icona che molti rimpiangono. Al momento non vi è alcuna possibilità che la casa torinese riporti in vita un simile modello dato che la nuova direzione intrapresa dal marchio è quella di puntare su auto compatte o medie con un occhio ai SUV vista la loro crescente popolarità. Purtroppo quindi al momento non sembra esserci spazio per il ritorno di una vera e propria ammiraglia.

Nuova Fiat Croma: con uno stile simile a questo farebbe di certo la sua figura sul mercato

Nonostante ciò sul web si continuano a fare ipotesi su come sarebbe una nuova Fiat Croma reintepretata in chiave moderna. L’ultima ipotesi è quella formulata nelle scorse ore dall’architetto e designer Tommaso D’Amico che nel suo canale di YouTube ha pubblicato un video render in cui ipotizza quello che secondo lui potrebbe essere o dovrebbe essere lo stile di una versione moderna della celebre berlina di segmento D. Il risultato è quello che potete vedere nel video qui sotto.

Il render in questione è stato ribattezzato dal suo autore come Fiat Croma ’27 Concept e secondo quanto dichiara lo stesso artista digitale rappresenta la rinascita di un’icona del segmento D, reinterpretata in chiave contemporanea con un linguaggio stilistico maturo, tecnologico e fortemente identitario. Un progetto che fonde eleganza italiana, innovazione e concretezza, riportando il nome Croma al centro della mobilità premium accessibile.

La nuova Fiat Croma di questo render si presenta come una fastback di segmento medio dalle proporzioni armoniose e dal carattere deciso, capace di coniugare eleganza e dinamismo in una visione fortemente contemporanea. Le superfici della carrozzeria risultano pulite e tese, con volumi ben definiti, spalle posteriori muscolose e una linea di cintura marcata che rafforza la presenza su strada. Il frontale comunica tecnologia e robustezza grazie a una firma luminosa full LED a sviluppo orizzontale, inserita in una calandra essenziale dal disegno tecnico. Al posteriore, i gruppi ottici sottili e l’estrattore integrato trasmettono stabilità e attenzione ai dettagli.

La livrea Bianco Perla Tecnologico valorizza le forme, mentre inserti in nero lucido e satinato impreziosiscono cerchi, cornici ed elementi aerodinamici. I cerchi in lega, dal design futuristico e ottimizzato per l’aerodinamica, completano un’estetica moderna e raffinata.

All’interno, la nuova Fiat Croma di Tommaso D’Amico adotta un’impostazione da lounge hi-tech, con materiali di qualità, sedili ergonomici in pelle chiara e una plancia orizzontale dominata da ampi display digitali. L’illuminazione ambientale crea un ambiente accogliente e sofisticato. Progettata su piattaforma modulare multienergia, la nuova Croma viene immaginata con motorizzazioni benzina, ibride, plug-in e 100% elettriche, incarnando una visione equilibrata tra tradizione Fiat, innovazione e mobilità del futuro. Insomma senza dubbio una bellissima ipotesi che farà sognare i tantissimi fan che ancora oggi questa vettura vanta in Italia e nel mondo.