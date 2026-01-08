Fiat Strada è ancora più tecnologico grazie alla piattaforma Connect

Fiat Strada, il veicolo più venduto in Brasile negli ultimi cinque anni, riceve una dose extra di tecnologia e sicurezza con l’arrivo di “Connect Fiat“, un nuovo servizio di connettività sviluppato per l’auto numero uno del Paese.

Connect Fiat è ora disponibile per le versioni Ranch e Ultra di Fiat Strada

Disponibile sulle versioni Ranch e Ultra di Fiat Strada, Connect Fiat integra il veicolo con il mondo digitale, consentendo ai conducenti di accedere a una serie di funzionalità tramite smartphone o il sistema multimediale di bordo. Con questo strumento, è possibile impostare un limite di velocità per il veicolo e definire l’area di traffico. Se l’auto supera il limite di velocità o esce dall’area consentita, viene inviata una notifica al proprietario tramite app ed e-mail.

Connect Fiat consente inoltre di tracciare il veicolo in tempo reale. In caso di arresti e comportamenti sospetti, il sistema avvisa il proprietario e segue il protocollo di emergenza. In caso di incidenti, problemi meccanici o emergenze mediche, il conducente riceve supporto. Il team identifica la necessità e attiva il servizio di soccorso o assistenza Stellantis.

Advertisement

Con questo servizio è inoltre possibile creare un’area virtuale personalizzata sulla mappa e ricevere notifiche automatiche ogni volta che il veicolo entra o esce da quella specifica zona geografica. Allo stesso tempo, il sistema consente di tracciare l’auto in tempo reale, monitorandone costantemente la posizione, e di consultare una cronologia dettagliata degli spostamenti fino a un massimo di cinque giorni. Questa funzione permette di visualizzare con chiarezza e precisione non solo i percorsi effettuati, ma anche le soste precedenti, offrendo così una panoramica completa e affidabile dell’utilizzo del veicolo nel tempo.

I clienti Connect Fiat possono usufruire anche di uno sconto sull’assicurazione del loro Fiat Strada. Acquistando Connected Insurance by Ituran, i clienti possono usufruire di uno sconto fino al 25%, a seconda del profilo e del piano scelto.

Advertisement

Fiat Connect ////Me è una piattaforma di servizi connessi per veicoli Fiat, dotata di oltre 30 funzionalità che offrono praticità, sicurezza e tranquillità dentro e fuori dall’auto, attraverso connessioni intelligenti in tempo reale, sempre e ovunque. Connect Fiat è ora integrato in questo ecosistema, che continua a offrire My Uconnect per i veicoli passeggeri, tra cui Fiat Strada, Toro, Fastback e Pulse. Allo stesso modo, My Uconnect Fleet, focalizzato sui veicoli commerciali leggeri, è disponibile per Ducato e Scudo.