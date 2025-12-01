Nuova Alfa Romeo Stelvio: ecco cosa sappiamo a dicembre 2025 su data di debutto, design, motori, prezzi e novità

Nuova Alfa Romeo Stelvio continua a rimanere nel limbo. Doveva debuttare nel 2025 ma come sappiamo il suo lancio è stato fermato a causa della decisione di non puntare solo su motori elettrici come era stato deciso inizialmente ma di avere anche in gamma motori termici. Al momento non vi sono date certe. Si spera che nel corso del prossimo anno possa finalmente essere data la conferma ufficiale quanto meno dell’anno di debutto. C’è chi parla di 2027 e chi invece di 2028. E’ praticamente impossibile un debutto nel 2026 come qualcuno ipotizza dato che l’attuale generazione è stata confermata fino a fine 2027. Quindi nella migliore delle ipotesi prevediamo fine 2027 come data di debutto ma al momento rimane più probabile il 2028 come anno di lancio del modello. Non escludiamo che una qualche anticipazione possa avvenire nel 2027 ma di certo produzione e vendite partiranno solo nel 2028.

Siamo a dicembre 2025 e ancora della nuova Alfa Romeo Stelvio si sa molto poco

Nuova Alfa Romeo Stelvio come sappiamo non avrà solo motori elettrici anche se a quanto pare questi rimarranno la maggioranza. Ci saranno infatti versioni entry level, medie e top di gamma tra cui una con oltre 900 cavalli di potenza e una EREV a lunga autonomia. Si parla di oltre 1.000 km di autonomia ma forse anche 1.200. Sui motori termici non si sa praticamente nulla. Si sa solo che saranno ibridi e non ci sarà il termico puro. Si spera nel V6 Nettuno di Maserati con qualche forma di elettrificazione che potrebbe fargli guadagnare un centinaio di cavalli. Si parla anche del nuovo Hurricane Turbo 2.0 ma al momento sono solo voci.

È ancora prematuro indicare il listino definitivo della nuova Alfa Romeo Stelvio. Tuttavia, è plausibile aspettarsi un aumento rispetto ai 56.600 euro attuali della versione Sprint con motore 2.2 diesel. Le varianti mild hybrid potrebbero partire intorno ai 60.000 euro, mentre le versioni elettriche, più sofisticate e ricche di dotazioni, occuperanno la fascia più alta del mercato. I prezzi rifletteranno l’evoluzione tecnologica e le migliorie introdotte, posizionando la gamma della Stelvio in modo coerente con le tendenze attuali del segmento premium e le aspettative degli appassionati del marchio.

Per quanto riguarda infine il design, l’aspetto della nuova Alfa Romeo Stelvio dovrebbe essere simile a quello che vi mostriamo in questo articolo un recentissimo render di Kelsonik. Questa ricostruzione si basa però sui brevetti pubblicati lo scorso anno e c’è chi dice che comunque il modello subirà dei cambiamenti rispetto a quanto mostrato in quei brevetti. Dunque non possiamo escludere che ci saranno cambiamenti anche se grosso modo lo stile dovrebbe essere proprio questo. Potrebbe al massimo cambiare qualcosa nel frontale e poco altro.

Di sicuro lo Stelvio di seconda generazione sarà più lungo di quello attuale superando quota 4,8 metri. Questo grazie alla piattaforma STLA Large. La produzione avevrrà presso lo stabilimento di Cassino insieme alla nuova Alfa Romeo Giulia. Secondo nostre fonti è praticamente impossibile che la produzione possa iniziare prima di metà del 2028.