Nuova Fiat Punto con motore a benzina: con la revoca allo stop delle endotermiche tutto è possibile

Se la revoca allo stop ai motori endotermici per il 2035 in Europa fosse confermata allora le cose potrebbero cambiare moltissimo. Auto che sembravano praticamente impossibili da vedere potrebbero tornare e altre che sembrano ormai certe potrebbero invece uscire di scena. Ovviamente per il momento sono solo ipotesi dato che la revoca non è ancora ufficiale ma è solo una voce che circola con insistenza anche in Germania dove addirittura la Bild ha pubblicato per prima l’indiscrezione. Anche per Fiat qualcosa potrebbe cambiare. Ad esempio ipotizzare l’arrivo in futuro di una nuova Fiat Punto con motore a benzina, cosa che fino a pochi giorni fa sarebbe sembrata una vera e propria assurdità, adesso non lo sembra più.

Nuova Fiat Punto con motore a benzina: appello a Stellantis per cambiare i piani per la casa torinese

Sono in tanti a sperare in un ritorno di una nuova Fiat Punto che con il motore a benzina siamo sicuri ancora oggi farebbe risultati clamorosi. Inoltre l’auto per le caratteristiche che avrebbe, come possiamo notare da questo render che vi proponiamo in questo articolo, sarebbe perfetta per essere proposta in coppia con Fiat Grande Panda nel segmento B del mercato dalla casa torinese. Noi speriamo sempre che i dirigenti di Fiat rinsaviscano e alla fine trovino un posto per un modello di questo tipo che sicuramente permetterebbe al marchio di conquistare preziosissime quote di mercato.

Fiat forse ha pietà di Peugeot e Opel che con questa auto vedrebbero ridimensionare le vendite di Corsa e 2028? Non sappiamo se le cose stiano davvero così ma non capiamo il perchè un’auto così popolare, che da sempre ha garantito tantissime immatricolazioni non trovi un posticino nella gamma di Fiat.

Tra l’altro anche il nuovo design che ha debuttato con Grande Panda e che ritroveremo anche nelle future Grizzly, Fastback, Panda Van e Pandina sembra calzare a pennello al ritorno sul mercato di una nuova Fiat Punto. Dunque perchè non osare? La tecnologia c’è, la piattaforma pure, i motori anche, serve solo un po’ di coraggio. Quale migliore occasione per Filosa che ha dichiarato che vuole aumentare le vendite anche a costo di ridurre i margini?