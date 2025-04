Batik Air utilizza Leapmotor C10 per i trasferimenti al terminal dei viaggiatori in Business Class

Per rafforzare il suo impegno verso la sostenibilità e viaggi senza intoppi, Batik Air ha reintrodotto l’esclusivo servizio di trasferimento privato al terminal per i passeggeri della Business Class, ora potenziato grazie alla partnership con Leapmotor Malaysia, il primo marchio di veicoli a nuova energia (NEV) introdotto da Stellantis Malaysia.

Batik Air migliora i viaggi in Business Class con i trasferimenti al terminal privato Leapmotor C10

Tra i modelli pionieristici del marchio cinese a livello globale, l’innovativo e nuovissimo Leapmotor C10 è il frutto della collaborazione tra Stellantis e la casa cinese. Offre un nuovo livello di comfort, efficienza e raffinatezza al servizio, migliorando ulteriormente l’esperienza di viaggio dei passeggeri della Business Class di Batik Air.

La Leapmotor C10 è anche la prima gamma globale di veicoli elettrici a batteria (BEV) del marchio, con la Malesia come primo Paese a debuttare nel Sud-est asiatico. Classificata come SUV BEV di segmento D con un’autonomia di guida a zero emissioni di 424 km (WLTP), offre una moltitudine di funzionalità, innovazioni e tecnologie, con un punto di accesso di tipo C.

Insignita del prestigioso French Design Award 2024 e dell’US Muse Design Award 2024, la Leapmotor C10 è progettata in modo innovativo, puntando su spazio e flessibilità. All’interno, il design ergonomico 3D dei sedili, abbinato a un tessuto di origine biologica certificato OEKO-Tex Standard 100, è progettato per offrire una lunga durata e un comfort superiore.

Inoltre, i passeggeri di Business Class potranno viaggiare nello spazio e nel comfort di prima classe del Leapmotor C10, godendo di un’ampia abitabilità e di un comfort di cabina superiore. Grazie a una semplice funzione di reclinazione con un solo movimento che migliora il supporto della schiena e riduce l’affaticamento, gli occupanti dei sedili posteriori possono godere di uno spazio per gambe e testa ai vertici del segmento. Il bagagliaio da 415 litri offre un’ampia capacità di carico, che può raggiungere i 1.410 litri con i sedili posteriori ripiegati, consentendo di trasportare agevolmente bagagli e oggetti di grandi dimensioni.

Disponibile esclusivamente per i passeggeri della Business Class di Batik Air, questo servizio di trasferimento privato garantisce un viaggio fluido e confortevole tra il Terminal principale e l’edificio satellite del Terminal 1 del KLIA. I passeggeri saranno accompagnati con autista tra il Gate G1 del Terminal principale e il Gate C1 dell’edificio satellite, godendo di un trasferimento fluido e senza sforzi.

Con l’aggiunta di cinque veicoli Leapmotor C10 dedicati a questo servizio, i tempi di attesa saranno significativamente ridotti, migliorando ulteriormente l’esperienza di viaggio premium. Questo servizio continua inoltre a integrare il servizio di trasferimento in autobus fornito da Malaysia Airports (MAHB) durante la sospensione temporanea del servizio aerotrain.

Isaac Yeo, Amministratore Delegato di Stellantis per l’area ASEAN , ha dichiarato: “Il Leapmotor C10 ridefinisce il concetto di viaggio premium, offrendo comfort e raffinatezza senza pari ai passeggeri più esigenti. In qualità di quarta casa automobilistica al mondo e leader nelle soluzioni di mobilità, Stellantis rimane impegnata nell’innovazione, nella sostenibilità e nell’eccellenza ingegneristica. Questo eccezionale SUV elettrico incarna la nostra visione di una mobilità ecosostenibile, offrendo al contempo un’esperienza fluida e raffinata, sia su strada che fuori dall’aeroporto.”

L’Amministratore Delegato di Batik Air, Datuk Chandran Rama Muthy, ha affermato che questa partnership offre una soluzione innovativa e sostenibile che migliora l’esperienza di viaggio dei nostri passeggeri di Business Class. “Viaggiare dovrebbe essere semplice e, in Batik Air, crediamo che i nostri ospiti di Business Class non meritino nulla di meno. Questo servizio di trasferimento VIP non si limita a spostarsi tra i terminal, ma ridefinisce il viaggio con innovazione, attenzione e un tocco di esclusività. La vera ospitalità inizia nel momento in cui i nostri ospiti arrivano in aeroporto e questa iniziativa garantisce che ogni fase della loro esperienza sia fluida, raffinata e impeccabile come la destinazione che li attende.”