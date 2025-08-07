Stellantis: in Algeria dopo Fiat Grande Panda saranno prodotte anche auto Alfa Romeo e Opel

Stellantis punta forte sull’Algeria con l’espansione dello stabilimento di Orano. Nei giorni scorsi vi abbiamo scritto della produzione di Fiat Grande Panda in questa fabbrica per il Nord Africa. Adesso sono arrivate dall’Algeria le prime foto che mostrano le scocche del modello di Fiat confermando la notizia. Si tratta di immagini pubblicate sul web da Autobip. Secondo quanto riporta Milano Finanza questo è solo l’inizio per il gruppo automobilistico che pensa di produrre in quella fabbrica anche modelli di altri marchi. In particolare si parla di Alfa Romeo e Opel.

Prime immagini di Fiat Grande Panda nello stabilimento Stellantis di Orano: in arrivo anche auto di Alfa Romeo e Opel

Fiat Grande Panda sarà prodotta a Orano a partire dal prossimo mese di dicembre. Dunque questo stabilimento diventerà il secondo a produrre questo veicolo dopo quello di Kragujevac in Serbia e prima della fabbrica di Stellantis a Betim in Brasile. Ricordiamo infatti che la vettura dovrebbe essere prodotta e venduta in circa 300 mila esemplari all’anno a livello globale. Oltre alla Grande Panda come dicevamo secondo indiscrezioni Stellantis starebbe valutando di produrre anche un modello di Opel in Algeria. Si tratterebbe della nuova Frontera. Del resto questa auto utilizza la stessa piattaforma Smart car di Fiat Grande Panda e dunque non sarebbe un problema la sua produzione nella fabbrica algerina del gruppo automobilistico guidato dal CEO Antonio Filosa.

Ma come dicevamo poc’anzi, sempre secondo Milano-Finanza ci sarebbe anche dell’altro. Infatti l’azienda starebbe valutando anche la possibilità di produrre in questo stabilimento anche un modello di Alfa Romeo. Al momento non è chiaro di quale auto si possa trattare se una di quelle attualmente presenti nella gamma della casa del biscione o di un futuro modello. Quello che è certo è che l’ampliamento della fabbrica e la sua elevata flessibilità rende tecnicamente possibile l’arrivo di un modello della casa milanese anche se su una piattaforma diversa dalla smart car di Fiat Grande Panda e Opel Frontera. Vi aggiorneremo quando avremo maggiori informazioni a proposito di questo che potrebbe essere il primo modello del biscione ad essere prodotto in Nord Africa.