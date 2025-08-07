Leapmotor inizia a importare auto anche in Brasile 

Leapmotor ha compiuto un’altra tappa nei preparativi per il suo arrivo in Brasile, con l’importazione delle prime unità dei veicoli del marchio. L’arrivo dei veicoli rappresenta un ulteriore passo avanti nei preparativi per il lancio delle vendite di Leapmotor in Brasile. Il suo debutto nel Paese avverrà nel 2025, con i SUV elettrificati C10 e B10. I modelli saranno venduti attraverso una rete di concessionari distribuiti nelle principali città del Brasile.

“L’arrivo dei primi Leapmotor in Brasile rappresenta un passo importante nell’importante sfida di implementare un nuovo marchio nel Paese. Questa fase è stata completata con successo grazie all’esperienza di Stellantis”, commenta Fernando Varela, vicepresidente di Leapmotor per il Sud America. “Questo traguardo arriva poco dopo la nomina dei primi concessionari del marchio in Brasile, che inizieranno a vendere gli innovativi veicoli elettrificati di Leapmotor nel 2025”, conclude.

L’arrivo dei primi modelli in Brasile ha adottato anche processi innovativi, come il sistema di importazione via acqua di Leapmotor. Questo sistema consente l’importazione legale e burocratizzata delle auto prima ancora di raggiungere il porto di Santos (SP). Ciò significa che, una volta attraccata la nave, non è necessario attendere l’espletamento della documentazione prima dello scarico. Questo primo lotto ha importato diverse configurazioni del SUV C10, che entrerà a far parte della gamma Leapmotor in Brasile insieme al B10. L’intero processo è stato immortalato in foto e video esclusivi, disponibili sul sito web e sui social media del marchio cinese di Stellantis.

L’arrivo di Leapmotor in Brasile arriva in un momento storico per il marchio: a luglio 2025, Leapmotor ha battuto il suo record di vendite mensili, consegnando 50.129 unità a livello globale, con un aumento del 126% rispetto all’anno precedente. Questo risultato ha consolidato la posizione di Leapmotor come leader tra le startup di veicoli elettrici in Cina, riaffermando la sua forza come marchio ad alte prestazioni focalizzato su tecnologia e accessibilità.

Nella prima metà di quest’anno, il volume di vendite di Leapmotor in Cina è stato ancora più significativo, superando i 220.000 veicoli consegnati ai clienti. Nel 2024, Leapmotor ha chiuso l’anno con quasi 294.000 veicoli immatricolati.

Oltre a rafforzare la propria presenza internazionale attraverso la joint venture con Stellantis, Leapmotor porta in Brasile soluzioni adattate alle realtà locali, come il motore REEV, che garantisce una maggiore autonomia senza dover dipendere dalle infrastrutture di ricarica, ampliando l’accesso alla mobilità elettrica intelligente con un forte appeal per i consumatori urbani.